Мебель из мусора будут производить в Лондоне и Берлине

Немецкая мебельная компания Pentatonic запустила бренд мебели, сделанной из переработанных отходов. У фирмы есть два офиса - в Берлине и Лондоне, а также интернет-магазин. На сайте для каждого изделия перечисляется состав, то есть мусор, из которого изготовлены его детали. Об этом сообщает портал Inhabitat.

К примеру, кресло AirTool было сделано из 96 пластиковых бутылок и 28,4 алюминиевых банок. Для стола AirTool Foil использовались 1,4 тыс. алюминиевых банок и 190 компакт-дисков или DVD-дисков. В Pentatonic утверждают, что они не используют токсичные добавки, клей или смолы. Большую часть мусора для своих изделий компания получает с местных свалок, еще 10% прибывает из Тайвани. В основном с острова приходят составные части смартфонов, в частности, стекла экранов, которые Pentatonic использует при изготовлении некоторых видов мебели.

Покупателям не понадобятся инструменты для сборки мебели. Компания также продает отдельные части в случае, если покупатель потеряет деталь или захочет создать собственную мебель. Старые предметы мебели можно вернуть в компанию, и за них выплатят деньги.

Проекты редизайна в мире

В странах Евросоюза есть и другие проекты, зарабатывающие на использовании мусора. К примеру, в Швеции работает торговый центр ReTuna Återbruksgalleria, где продаются только отремонтированные или сделанные из отходов вещи. Им управляет местный муниципалитет. В магазине можно не только приобрести нужные товары, но и сдать вещи, которые больше не нужны.

В сентябре американская компания Green Business Certification (независимая аттестация систем, относящихся к архитектурной среде, "зеленая" сертификация) выпустила новую систему оценки TRUE Zero Waste. Она помогает предприятиям и объектам достигать нулевого уровня отходов путем сертификации проектов и профессиональной аттестации. TRUE Zero Waste помогает организациям понять, как можно обновить дизайн каждого объекта, чтобы появилась возможность повторно их использовать. Проекты, сертифицированные TRUE Zero Waste, избавляются от 90% отходов в течение 12 месяцев.

"При замкнутом цикле производства отходов организации могут стать более эффективными с точки зрения ресурсов, найти потенциально новые потоки доходов и экономить деньги. TRUE предоставляет бизнес-схему", - сказал президент и главный исполнительный директор GBCI Махеш Рамануджам (Mahesh Ramanujam). В настоящее время существует уже 88 сертифицированных объектов по всему миру, среди них отделения Microsoft, Tesla и другие.

