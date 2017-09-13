Высотки могут навредить психике человека

Высотные здания могут спровоцировать развитие психических заболеваний. К такому выводу пришел директор Лаборатории городской реальности (Urban Realities Laboratory) в канадском Университете Уотерлу (University of Waterloo) Колин Эллард. Исследователь выяснил, что на психическое состояние городских жителей также влияют дизайн фасадов, степень озеленения и геометрия улиц. Об этом сообщает The Guardian.

Какие эмоции вызывают у человека те или иные городские пространства и архитектура, исследователь определил с помощью технологии виртуальной реальности. "Люди находятся в плотной среде, которая угнетает и вызывает негативные эмоции. Кажется логичным, что она сказывается на том, как мы понимаем и относимся к людям. Это может быть связано с увеличением психических заболеваний", - рассказал Эллард.

Города и расстройства

По данным Центра городского дизайна и психического здоровья (Urban Design and Mental Health), в городах людей с расстройствами настроения на 39% больше, чем в других населенных пунктах, с тревожными неврозами - на 21%, вдвое выше риск развития шизофрении.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зеленые зоны могут улучшить и сохранить психическое здоровье городских жителей, снизить уровни стресса и агрессии. К тому же растения охлаждают города, поглощают шум, очищают воздух. Исследователи Центра городского дизайна и психического здоровья призывают создавать безопасные, ухоженные парковые зоны, озеленять улицы и архитектуру. Устойчивые зеленые города - одна из целей развития мира, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года. К 2030 году странам необходимо "обеспечить всеобщий доступ к безопасным, открытым для всех и легкодоступным зеленым зонам и общественным местам отдыха, в частности, для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов".

Плюсы малоэтажной застройки

Как рассказала директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС при президенте РФ Ирина Ирбитская, большинство людей живет на равнинных или холмистых местностях и предпочитают селиться "не выше крон деревьев", то есть двенадцатого этажа.

"Высотные здания характерны для городов, где в силу геодезических особенностей невозможна массовая среднеэтажная застройка: где тяжелые грунты. Яркий пример - Нью-Йорк. Но людей, которые сознательно покупают квартиры на верхних этажах, мало. Они очень специфические. Те, кто вынужденно селятся на верхние этажи, действительно часто страдают", - объяснила Ирбитская.

По словам эксперта, на подсознание человека влияет несколько факторов. "Во-первых, люди изолированы от такого фундаментального объекта, как земля. Вся цепочках ресурсов находится на земле, а не выше: исторически человек охотился на земле, мы не летали подобно птицам. Удаленность от ресурсов жизнеобеспечения влияет на психику. Во-вторых, люди на верхних этажах чувствуют себя изолированными от общества. Третий фактор - экологический, - обратила внимание Ирбитская. - Вредные вещества копятся на уровне выше восьмого этажа. На верхних этажах сильнее вибрации, не говоря уже о 40-50 этажах, где человек может почувствовать колебания воздуха. Но даже незаметные вибрации плохо влияют на физическое здоровье человека".

Застройщикам необходимо учитывать и другие факторы, которые могут повысить агрессию и стресс у человека, помимо высотности, соглашается эксперт. "Человеку важно чувствовать себя безопасно в городе. Доказано, что люди предпочитают обходить места с разреженной застройкой. Они выберут улицу, которая образована фасадами - где дома прилегают друг к другу. Там, как правило, больше людей и развита инфраструктура - на первых и вторых этажах обычно помещают кафе, сервисные центры. Человек чувствует себя комфортнее, когда знает, что в любой момент может зайти и перекусить", - отмечает директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС.

По словам эксперта, в малых городах с плотной горизонтальной застройкой, люди реже носят зонтики, так как знают, что смогут укрыться от дождя или обсохнуть в кафе. "Когда человеку комфортно, он охотнее общается с другими. У людей в больших городах лица более суровые, чем в компактных. Важно также красиво оформлять улицы, высаживать деревья. Зелень успокоительно влияет на человека, снижает уровни агрессии и стресса", - рассказала Ирбитская.

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