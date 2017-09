Глобальное потепление угрожает кофейным плантациям в Латинской Америке

Изменение климата может привести к тому, что 88% кофейных плантаций в Латинской Америке станут непригодны для выращивания кофейных зерен - сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Труды Национальной академии наук

(Proceedings of the National Academy of Sciences). О результатах работы рассказал портал Phys.org.

"Кофе - это один из наиболее ценных продуктов в мире, для того чтобы его производство было эффективным, нужен подходящий климат и пчелы-опылители", - рассказал Тэйлор Рикеттс, директор Университета Вермонта Института окружающей среды Гунда и соавтор исследования. - Это первое исследование, в котором показано, как оба фактора могут измениться при глобальном потеплении".

При помощи пространственного анализа и полевых данных ученые оценили возможное влияние глобального потепления на кофейные плантации в Латинской Америке, а также смоделировали изменение ареала обитания пчел, присутствие которых необходимо для возделывания кофе. Анализ показал бо́льшее сокращение площади кофейных плантаций, чем предполагалось предыдущими исследователями. По прогнозам ученых, сильнее всего от потери областей, подходящих для выращивания кофе, пострадают Никарагуа, Гондурас и Венесуэла.

"Кофе - основной источник дохода для миллионов бедных сельских жителей, поэтому снижение урожайности повлияет на условия жизни уязвимых групп людей", - предупреждает Рикеттс.

Вместе с тем, ученые прогнозируют небольшое расширение областей, пригодных для кофейных плантаций, в Мексике, Гватемале, Колумбии и Коста-Рике, главным образом в горных районах, где ожидается, что температура будет пригодна для роста кофе.

В исследовании также подчеркивается важность тропических лесов, которые являются ключевыми местами обитания для диких пчел и других опылителей. Таким образом, сохранение этих лесов будет иметь решающее значение для поддержания существования кофейных плантаций.

В исследовании также даются рекомендации для латиноамериканских фермеров, которые помогут им добиться улучшения роста кофе, и создать благоприятные условия для опылителей. Стратегии, разработанные авторами исследования, включают в себя мероприятия по охране лесов, расширению местообитаний для пчел вблизи кофейных плантаций, а также создание ветрозащитных полос и живых изгородей.

По данным Международной организации по кофе, крупнейшими производителями этой культуры в мире являются Бразилия, Вьетнам и Колумбия, в 2016 году эти страны произвели 3,3 млн тонн, 1,5 млн тонн и 870 тыс. тонн кофе соответственно (55 тыс., 25,5 тыс. и 14,5 тыс. 60-килограммовых мешков). Всего в мире в 2016 году было произведено 9,2 млн тонн кофейных зерен (153 869 000 мешков). Общий доход от продажи кофе в мире в 2012 году составил $24 млрд, в 2002 году - чуть более $5 млрд.

Материал предоставлен проектом "+1".