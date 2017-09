Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в Милане

Лидера среди устойчивых итальянских брендов одежды объявят 24 сентября в Милане. Церемония вручения премии Green Carpet Fashion Awards состоится в Миланском театре La Scala во время Недели моды, которая пройдет 20-27 сентября. Об этом сообщается на сайте Eco-Age.

Премия призвана поддержать устойчивые практики в национальной индустрии моды. Мероприятие организуют консалтинговая компания Eco-Age и Национальная палата итальянской моды (Camera Nazionale della Moda Italiana, CNMI) при поддержке министерства экономического развития Италии (Ministry of Economic Development).

"Сегодня мы должны развиваться в соответствии с принципами защиты окружающей среды и социальной справедливости во всех звеньях наших цепочек поставок. Это несомненно позволит Италии быть лучшим производителем на мировой арене моды, - рассказала основатель и креативный директор Eco-Age Ливия Ферт. - The Green Carpet Fashion Awards будет открывать людей, которые трудятся за кулисами индустрии моды, талантливых ремесленников и продвигать итальянские инновации". Среди номинантов на премию, например, Кьяра Виго, единственный в мире хранитель знания о производстве итальянского шелка биссо из морских водорослей.

На церемонии также объявят победителя конкурса молодых дизайнеров CNMI Green Carpet Talent Competition, организованный Eco-Age, Национальной палатой итальянской моды и онлайн-магазином люксовых товаров Value Retail. Финалист получит премию The Franca Sozzani GCC Award имени Франки Соццани, последнего редактора Vogue Italia, которая поддерживала молодые таланты, стажировку в Value Retail и шанс представить свой бренд на неделе моды в Милане в феврале 2018 года.

"Конкурс CNMI Green Carpet Talent Competition - красивый и уникальный проект, первая часть премии Green Carpet Fashion Awards. Проект включает важный образовательный компонент: одежда и аксессуары должны быть не только красивыми и качественными, но и устойчивыми! Наша конечная цель - подлинная культурная революция миллениалов для миллениалов", - заявил председатель CNMI Карло Капаса.

Экологический тренд

По словам Ливии Ферт, цель конкурса - не просто открыть новый талант, но поддержать и направить дизайнера. "Мы предлагаем нашим финалистам, разделяющим ценности экологической и социальной справедливости, развивать свой бизнес. Мы надеемся, что конкурс изменит правила игры для устойчивого дизайна в моде", - добавила Ферт.

Среди претендентов - пятеро итальянских дизайнеров - финалисты конкурса. 5 сентября они представили образы, которые, по правилам конкурса, должны были "соединить эстетические и этические принципы, отдать дань итальянским мастерам и устойчивым инновациям". Бренд Matea BENEDETTI создал платье из яблочных отходов пищевой промышленности.

"Я впервые вижу яблочную кожу. Это своего рода прорывная идея: нам не нужны животные для кожи, мы можем использовать яблоки и другие пищевые отходы", - признался член жюри писатель, редактор и ведущий телевизионного шоу "CNN Style" Дерек Блазберг.

Бренд CALCATERRA сшил костюм из гипоаллергенной ткани TENCEL®. Волокна изготавливают из древесной целлюлозы, собранной на устойчивых лесных плантациях. Ткань производится по принципу замкнутого цикла: вода и растворители используются повторно. Фабрики TENCEL® работают на возобновляемой энергии. Изделие дополнено перьями из органического хлопка и шелка.

CO|TE Lombardy предложил образ из рубашки из органического шелка и белья, изготовленного из вторичного нейлона ECONYL, который производится, как правило, из остатков рыболовецких сетей и ковров.

Дизайнеры Leo Studio Design выставили на конкурс юбку из органического хлопка, выращенного без пестицидов и удобрений, туфли и кюллоты, также изготовленные из переработанного нейлона ECONYL.

Tiziano Guardini представили платье из мирного шелка (или шелка Ахимса, производитель такого материала руководствуются принципом ненасилия и социальной справедливости) и вторичного нейлона. Изделие покрыто бисером из переработанных ракушек и найденных на улицах компакт-дисков.

"Меня поразило разнообразие. Каждый дизайнер выбрал свой подход, остался верен своему видению и стилю. Некоторые использовали ткани из устойчивых источников, другие - из переработанных материалов", - отметил президент онлайн-магазина товаров категории "люкс" Lane Crawford Эндрю Кит.

Принципы устойчивости

Любой современный бренд может получить знак устойчивости GCC Brandmark. Для этого изготовитель одежды должен работать в соответствии с десятью принципами (The GCC Principles of Sustainable Excellence): действовать на законных основаниях, открыто сообщать о принятых обязательствах и раскрывать показатели устойчивости; не допускать принудительного или детского труда на производствах по всей цепочке поставок; уважать права работников и подрядчиков, отказаться от дискриминации по половому, расовому и иным признакам; обеспечить сотрудникам безопасные условия труда; установить зарплату не ниже официального минимума по всей цепочке поставок; способствовать экономическому и социальному развитию общин, пострадавших от деятельности производств; раскрывать источники материалов продукта или коллекции; охранять исчезающие виды, экосистемы; перерабатывать сырье и использованную продукцию; экономить энергию, воду, природные ресурсы, минимизировать отходы и выбросы парниковых газов; отказать от веществ, которые загрязняют воздух, воду и почвы; обеспечить законное ответственное управление отходами и водными ресурсами; оберегать животных.

Материал предоставлен проектом "+1".