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Ученые: крупные и мелкие животные вымирают по разным причинам

Социальная ответственность
20 сентября, 12:33 UTC+3

Для "гигантов" основная угроза существования - охота и браконьерство, для "малышей" - утрата мест обитания

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Elias Levy

Животные, относящиеся к самым крупным и, наоборот, самым миниатюрным видам, наиболее подвержены риску вымирания. Это может негативно сказаться на природных процессах на глобальном уровне. К такому выводу пришли экологи Орегонского университета. Исследование было опубликовано в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает AFP.

Экологи изучили более 27 тыс. видов позвоночных животных, которые включены в "Красную книгу" Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Исследователи пришли к выводу, что причины, которые могут привести к вымиранию самых крупных и самых мелких животных, различаются. Для самых крупных видов, включая белых акул, атлантического осетра, сомалийского страуса, китайской гигантской саламандры и комодских варанов наибольшую угрозу представляют действия человека. Большие позвоночные чаще всего становятся объектами отлова, охоты и добычей браконьеров.

"Люди убивают и потребляют в пищу очень многие виды именно крупных животных", - пояснил ведущий автор исследования, профессор экологии Орегонского университета Уильям Риппл. По словам ученого, порядка 90% всех животных, находящихся на грани исчезновения из-за того, что они могут стать добычей, весят более одного килограмма.

Самым маленьким представителям животного мира также становится труднее выживать. Те виды, чей вес не превышает 77 граммов, чаще всего сталкиваются с угрозой вымирания из-за потери мест обитания. Среди самых ценных маленьких животных в работе названы банановая лягушка, колибри, серый геккон, свиноносая летучая мышь и рыба пещерный ангел. Как отмечает профессор Риппл, особенно подвержены опасности маленькие виды, которые обитают в пресных водоемах.

Экологи Орегонского университета заключают, что исчезновение как крупных, так и мелких видов может затронуть целые экосистемы. Исследователи предупреждают: если не будут предприняты меры по сохранению и защите больших и маленьких существ животного мира, то это "коренным образом может изменить порядок жизни на планете".

Эффективная охрана, как подчеркивают американские экологи, должна базироваться на тщательном ведении учета всех видов, находящихся под высоким риском вымирания, и выявлении угроз для их жизни.

Материал предоставлен проектом "+1".

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