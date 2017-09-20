Фонд "Живой" собрал почти миллион рублей за сутки

Российский фонд помощи взрослым "Живой" собрал 922 280 рублей на мероприятии в честь своего семилетия. Эта цифра побила все рекорды по сборам фонда с момента его основания. Средства будут направлены на реабилитационные программы для подопечных фонда. О результатах сообщили в пресс-службе организации.

Празднование дня рождения фонда прошло в подмосковном конноспортивном клубе. Праздник посетили 300 гостей. Рекордная сумма сложилась из сделанных ими пожертвований, купленных сувениров и приобретенных лотерейных билетов.

"Если в 2014 году мы помогли всего восьми людям, то в 2016 году их уже более 180. Мы растем, и вместе с нами растет число наших друзей и число людей, которым мы оказываем помощь", - рассказала о достижениях директор фонда Виктория Агаджанова.

Благотворительное мероприятие совместили с международными показательными соревнованиями по конкуру и открытой концертной программой. Гости поучаствовали также в мастер-классах, лотерее и блицаукционе, посмотрели показ мод - дефиле на лошадях. Дети провели время на творческих мастер-классах, осваивая музыкальные рок-инструменты.

О фонде

Фонд "Живой" оказывает адресную помощь людям от 18 до 60 лет. За семь лет существования фонда более 450 человек с заболеваниями разной тяжести получили его помощь, было собрано 68 млн рублей.

"В нашем обществе взрослым помогают не так охотно, как детям или старикам. Но взрослые перед лицом болезни или случая уязвимы не меньше, чем дети. И главное, если страдает взрослый, страдают и дети, и старшее поколение. То есть, помогая взрослому, человек помогает всей его семье", - объясняет Виктория Агаджанова. По ее словам, оказание помощи взрослым значимо для нашей страны.

По данным Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", актуальными направлениями для участников благотворительности стали за 2015-2016 годы защита прав, помощь бездомным, защита окружающей среды, поддержка научных исследований и местных сообществ. Больше всего помогают детям-сиротам, детям с заболеваниями и инвалидам. На втором месте находится помощь больным взрослым, нуждающимся в лечении, и инвалидам. При этом спектр социальных задач, на которые люди готовы жертвовать средства, расширился.

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