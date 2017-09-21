Популяции диких животных в Канаде за полвека сократились на 83%

Согласно новому отчету канадского представительства WWF (Всемирного фонда дикой природы), численность половины всех видов позвоночных животных (451 из 903), обитающих в стране, за последние годы заметно снизилась. Среднее сокращение популяции с 1970 года составило 83%. Отчет опубликован на официальном сайте канадского подразделения природоохранной организации.

У разных классов животных темпы уменьшения численности оказались разными. Так, млекопитающих в Канаде стало меньше на 43%, амфибий и рептилий - на 34%, рыб - на 20%. Среди последних больше всего пострадали виды, обитающие в Атлантическом океане и озере Онтарио. Количество рыбы в этих акваториях снизилось на 38% и 32% соответственно.

Положительную динамику ученые обнаружили лишь среди птиц: многие виды демонстрировали признаки восстановления и стабильности популяций. Однако состояние ряда видов вызывает у экологов опасения: численность береговых видов птиц сократилась на 43%, насекомоядных - на 51%, луговых - на 69%.

Глубокое беспокойство у экспертов вызвало даже состояние тех видов, которые правительство страны взяло под охрану как находящихся под угрозой. С 2002 года, когда был принят закон о сохранении вымирающих видов, по 2014 год популяция этих животных сократилась почти на треть (28%). Более того, темпы вымирания охраняемых видов, как подсчитали эксперты WWF, лишь увеличились - с 1,7% в год до 2,7%.

Экологи отмечают, что половина изученных видов все еще стабильна или улучшает свои показатели. Например, хищные млекопитающие и водоплавающие птицы показывают положительную динамику, подтверждая тем самым, что усилия человека по восстановлению их среды обитания не прошли даром.

Авторы отчета призывают канадскую общественность, промышленность и правительство к совместным действиям по спасению дикой природы. В качестве необходимых мер исследователи называют контроль состояния, защиту и восстановление экосистем и мест обитаний местных видов, повышение эффективности закона о сохранении вымирающих видов, расширение сети охраняемых районов Канады, увеличение количества исследований о воздействии изменения климата и реагировании на него.

Состояние популяций диких животных в России

Руководитель программы по биологическому разнообразию WWF России Владимир Кревер напомнил, что российский аналог канадской законодательной базы - Красная книга РФ. Она представляет собой список редких видов, зарегистрированный в министерстве юстиции. Сохранение этих видов регламентируется специальной нормативной базой. В частности, закон предусматривает полное исключение редких видов из коммерческого оборота: их добыча и разрушение мест обитания, как отметил Кревер, наказывается гораздо строже, чем в случае с другими животными.

"Другое дело, что не определено, что именно является нарушением мест обитания редких видов, поэтому много неясных пограничных ситуаций. И законодательство в сфере торговли у нас работает не всегда четко. Вот сайгак находится под охраной, а половина России заклеена объявлениями о скупке его рогов. Программа мониторинга популяции редких видов в России тоже есть, на базе особо охраняемых территорий. Это "Летопись природы". Но на государственном уровне и за счет бюджетных средств пока проводится мониторинг популяции только одного животного - амурского тигра", - объяснил эксперт.

В России существуют программы по восстановлению численности ряда исчезающих видов. Так, в Оренбургской области фактически заново создана популяция лошади Пржевальского, на Кавказе - переднеазиатского леопарда и зубра (в подмосковном Приокско-Террасном заповеднике). На Дальнем Востоке идет работа по увеличению численности амурского тигра, на Курилах пытаются сохранить калана (морской бобер, морская выдра), а на Ямале заботятся о вымирающих журавлях. Однако общего по стране исследования о численности видов и динамике их вымирания или восстановления пока не проводилось.

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