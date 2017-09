"Углеродный бюджет" планеты увеличен в четыре раза

Согласно новому анализу, "углеродный бюджет" планеты (количество углекислого газа, которое допустимо для попадания в атмосферу, чтобы при этом не возникало повышения температуры более чем на два градуса) почти в четыре раза больше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли климатологи из Международного института прикладного системного анализа в Австрии. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Geoscience, о нем сообщает AFP.

Пересчет СО 2

Авторы работы подчеркивают, что новые данные не должны служить успокоением в вопросах климата, а, наоборот, способствовать форсированию действий стран в сдерживании повышения глобальной температуры.

"Все крупные страны-поставщики СО 2 без исключения должны активизировать свои усилия", - заявил один из авторов работы, исследователь программы "Энергетика" Международного института прикладного системного анализа в Австрии Джоэри Роджелдж.

В 2015 году 195 стран подписали Парижское соглашение по климату (в июле США заявили о выходе из соглашения). Государства согласились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. И, по возможности, прикладывать усилия сдерживать повышение не выше 1,5 градуса.

В докладе 2014 года Межправительственной группы ООН по изменению климата (МГЭИК) говорится, что концентрация CO 2 в атмосфере не должна превышать 450 частиц на миллион CO 2 -эквивалента к 2100 году. По прежним данным МГЭИК, в 2011 году концентрация углекислого газа в атмосфере уже достигла 430 частиц на миллион CO 2 -эквивалента.

Новые климатические амбиции

На основе данных МГЭИК был просчитан доступный "углеродный бюджет" в 400 млрд тонн как максимально допустимое количество выбросов СО 2 в атмосферу человечеством с 2011 года. В 2015 году "бюджет" был пересчитан и сокращен до 245 млрд тонн.

Новый анализ климатологов Международного института прикладного системного анализа в Австрии говорит о том, что "углеродный бюджет" человечества с 2015 года составляет порядка 880 млрд тонн СО 2 .

"Это хорошие новости, но они никак не снимают обязательств", - подчеркивает Роджелдж. Исследователь добавляет, что результаты работы говорят об объективной возможности удерживать рост температуры до 1,5 градусов.

В работе климатологи опирались на те же системные модели Земли, которые применялись МГЭИК с использованием дополнительных инструментов моделирования, что позволило ученым рассмотреть большее количество климатических сценариев.

Результаты указывают на то, что, если достичь "углеродной нейтральности" к 2050 году, то температура на Земле не повысится более, чем на 1,5 градуса. Под углеродной нейтральностью понимается одинаковое количество выделения и поглощения углекислого газа человечеством.



Чтобы сдерживать выбросы СО 2 в рамках "углеродного бюджета", необходимо отказаться от угольной промышленности в последующие 20 лет, инвестировать в сохранение и посадку деревьев, а также в технологии, способные поглощать СО 2 из атмосферы, уверяют авторы работы. Что касается глобального электроэнергетического сектора, то он должен стать к середине века "углеродно-нейтральным" или "углеродно-отрицательным" (то есть поглощать больше СО 2 , чем выделять).

Материал предоставлен проектом "+1".