Европа может привлечь более €350 млрд в ветроэнергетику к 2030 году

Специалисты ассоциации WindEurope, содействующей использованию ветроэнергетики в Европе, предлагают сменить энергетические цели на период после 2020 года. Эксперты проанализировали потенциальные условия, определяющие развертывание ветроэнергетики, и составили три возможных сценария для создания ветроэнергетических установок в 2030 году. По оптимистичному сценарию, предполагающему благоприятные рыночные и политические условия, ЕС сможет производить 35% энергии из возобновляемых источников энергии, а ветроэнергетика Европы сможет привлечь €351 млрд ($417 млрд) инвестиций. Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

"Ветроэнергетика сейчас самый дешевый вид энергетики. Но будущее после 2020 года неясно. Индустрия нуждается в обязательном и амбициозном Национальном плане действий в области энергии и климата (National Energy & Climate Action Plans), который бы прояснил требуемые объемы генерации после 2020 года и позволил бы сократить расходы. С амбициозной целью производить 35% возобновляемой энергии к 2030 году ветровая энергетика могла бы поставлять еще больше энергии по доступной цене", - отметил исполнительный директор WindEurope Джайлс Диксон.

WindEurope предлагает включить новые энергетические цели в свод мер в области энергетической политики Clean Energy for All Europeans ("Чистая энергия для всех европейцев"), который планируют принять члены ЕС и Европарламент к 2018 году. В ассоциации считают, как отмечает Bloomberg, что недостаток государственной поддержки в течение следующего десятилетия замедлит темпы инвестирования в индустрию.

Если страны пойдут на реформу своих энергетических систем в следующем году, по оптимистичному сценарию WindEurope, помимо привлечения инвестиций и прироста мощности до 397 ГВт, к 2030 году ЕС сможет создать 716 тыс. рабочих мест, сократить расходы на импорт ископаемого топлива до €16,6 млрд ($19,6 млрд), уменьшить до 485 млн т количество выбросов углекислого газа.

"Цель реальна, но зависит от того, как быстро проведут реформу, - рассуждает исполнительный директор компании по производству ветряных турбин и электричества Renewable Energy Systems (RES Group) и председатель WindEurope Ивор Катто. - Технологии развиваются быстро".

Основной сценарий WindEurope предполагает, что ЕС выполняет свой текущий 27-процентный план по возобновляемым источникам энергии. В этом случае установленная мощность ветроэнергетики составит 323 ГВт, инвестиции в отрасль - до €239 млрд ($281 млрд), число рабочих мест - 569 тыс., выбросы СО2 сократятся на 382 млн т.

Сейчас ветряные станции производят 10% европейского электричества. Установленные мощности в Германии, Франции и Великобритании составляют 85 ГВт, 43 ГВт и 38 ГВт соответственно. Амбициозные цели преследуют Дания, Ирландия, Эстония и Голландия. Страны планируют получать половину электричества с помощью ветра к 2030 году.

Материал предоставлен проектом "+1".