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Английских школьников научили сообщать о жестоком обращении

Социальная ответственность
27 сентября, 17:46 UTC+3

Специалисты организации по защите детей NSPCC провели уроки безопасности по всей стране и планируют сделать программу постоянной

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/nhicnttcantho

Специалисты и волонтеры программы Национального общества по профилактике жестокого обращения с детьми (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC) Speak Out. Stay Safe провели в 14 школах города Гримсби (графство Линкольншир, Англия) в 2016 году специальную кампанию. На бесплатных занятиях в начальных школах города ученикам рассказывали, как распознать насилие и жестокое обращение и к кому следует обращаться за помощью. Об этом сообщает Grimsby Telegraph.

 В эксперименте приняли участие 4,4 тыс. школьников.

"Занятия призывают ребенка говорить о проблемах с надежными взрослыми, звонить по линии доверия Childline. Мы рады, что в прошлом году охватили столько детей в Северо-Восточном Линкольншире, и с нетерпением ждем возвращения в школы в ближайшие месяцы", - сказала менеджер школьных программ в Северо-Восточном Линкольншире Мел Холланд (Mel Holland). Организация ищет добровольцев, чтобы охватить больше школ в регионе.

Проект Speak Out. Stay Safe объединяет две программы для учащихся подготовительных классов и начальной школы. Первая предназначена для детей 4-7 лет, вторая - для школьников 7-10 лет. Уроки длительностью 30 минут интерактивны и проходят в игровой форме. Детям рассказывают о физическом и эмоциональном насилии, формах сексуального домогательства, приметах издевательства и пренебрежения, объясняют, как защитить себя и куда сообщать об угрозе со стороны взрослого. Для детей 9-10 лет проводят дополнительные часовые воркшопы.

По данным издания Your local Guardian, в 2016 году специалисты программы провели занятия для 19 382 учеников 271 школы в графстве Хартфордшир. Как рассказали специалисты Speak Out. Stay Safe газете York Press, NSPCC хотели бы, чтобы уроки безопасности включили в обязательные программы в начальных школах по всей стране.

"Анализ обращений в Childline показал, что большинство детей - ученики средней школы. Они ждали, пока достигнут этого возраста, чтобы с кем-то поговорить. Поэтому мы создали программу, чтобы дети не ждали средней школы. Они могут узнать, как распознать насилие и что с этим делать, еще в начальных классах, - рассказала координатор NSPCC в графстве Норт-Йоркшир Трейси Вивер. - Есть примеры, когда дети после наших занятий сообщали об издевательствах. Людей посадили".

По данным NSPCC, каждый двадцатый ребенок в Великобритании является жертвой домогательств. В 90% случаев дети знают преступника. В трети случаев ребенка сексуально домогаются сверстники или молодые люди. Треть детей, пострадавших от взрослых, не рассказывают о случившемся. У девяти из 10 жертв насилия к 18 годам развиваются психические заболевания.

Согласно исследованию Центра социального прогнозирования и маркетинга, в России ежегодно становятся жертвами насилия 4,8 млн детей до 14 лет, 3,7 млн - в возрасте от пяти до 14 лет. 90% случаев насилия над детьми скрыты от общественности. Правоохранительным органам или СМИ сообщают не более чем о 2-3% случаев, школы и другие административные структуры информируют о 10%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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