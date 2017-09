Нанопластик может нарушить работу мозга рыб

Нанопластик может накапливаться в мозговых тканях рыбы и вызвать поведенческие расстройства. Об открытии исследователей из Лундского университета (Швеция) сообщает издание Phys.org.

Специалисты отделов биохимии и структурной биологии, водной экологии и Центра исследований окружающей среды и климата Лундского университета установили, что рыба, ткани которой содержат микропластик, медленнее ест и меньше исследует окружающую среду. Как считают исследователи, изменения в поведении - следствие повреждений мозга, спровоцированных наночастицами.

Как установили ученые, частицы попадают в ткани организмов, пересекая гемато-энцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой).

"Наше исследование первым установило, что фрагменты пластика могут накапливаться в мозгу рыбы, - заявил химик Лундского университета и участник исследования Томми Седервалл. - Важно изучить, как пластик влияет на экосистемы. Наночастицы, вероятно, опаснее, чем крупный пластмассовый мусор".

Способны ли наночастицы через рыбу проникнуть в головной мозга человека, специалисты пока ответить не могут. Однако ученые обнаружили, что фрагменты пластика могут убить зоопланктон.

Загрязнение микропластиком

Эксперты Вагенингенского университета (Голландия) определяют нанопластик как частицу в 1000 раз мельче клетки водоросли. Различают также микропластик размером до 5 мм.

Микропластик образуется при разрушении крупного пластикового мусора. По данным Фонда Эллен Макартур, ежегодно в мире производят 78 млн т пластиковых объектов. Треть из них остается в Мировом океане.

Часть пластика попадает в море уже в виде микрочастиц. Многие производители гелей для душа, скрабов и зубных паст заменяют пластиковыми фрагментами более дорогие природные отшелушивающие компоненты. По данным Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) по защите морской среды Балтийского моря, 40 т такого пластика ежегодно смывается в бассейн Балтийского моря.

Согласно исследованиям Гентского университета, микропластик вместе с рыбой может попасть в организм человека. Как установили ученые, ежегодно любитель морепродуктов поглощает до 11 тыс. пластиковых частиц.

Эксперты сходятся на том, что особую опасность представляют токсины, химикаты, микробы, которые скапливаются на пористой поверхности микропластика. Согласно докладу объединенной группы экспертов в области научных аспектов охраны морской среды (The Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, GESAMP) "Источники, судьба и влияние микропластика в морской среде", чем меньше пластиковый объект, тем сильнее он впитывает загрязнения из окружающей среды.

В 2015 г. специалисты ХЕЛКОМ составили региональный план действий по борьбе с микропластиком. Стратегия содержит более 30 действий. Организация рекомендует, в частности, запретить товары, содержащие микропластик, очистить пляжи от мусора и наладить переработку пластиковых отходов.

Материал предоставлен проектом "+1".