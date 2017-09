Хакатон по "умной" одежде для инвалидов пройдет в Москве

В Москве пройдет хакатон SAP Leonardo for Fashion Tech, посвященный разработке инновационных решений в сфере индустрии моды. Мероприятие организовано проектом Bezgraniz Couture™ (занимается созданием функциональной современной одежды и аксессуаров для людей с различными видами инвалидности), общественным фондом "Культура и Дети" (оказывает поддержку детскому творчеству) и ИТ-компанией SAP. Цель хакатона - придумать новые сервисы на основе технологий SAP, которые помогут инвалидам стать равноправными участниками модной индустрии. О событии сообщает пресс-служба компании Bezgraniz Couture™.

"Индустрия моды применяет современные технологии на всех этапах от идеи и производства продукта до его продаж и утилизации. Более того, одежда постепенно становится девайсом, связанным с информационным пространством. Bezgraniz Couture™ видит свою задачу в адаптации этих инновационных решений для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья", – рассказала основательница проекта Янина Урусова.

Хакатон состоится 16 и 17 октября 2017 года в офисе SAP Labs Москва. В событии смогут принять участие программисты, дизайнеры интерфейсов, разработчики мобильных приложений и веб-сервисов. Командам-участницам необходимо будет разработать технологии, которые превратят одежду в инструмент мониторинга и сбора информации о состоянии человека - например, за счет чипов или проводящих материалов, встроенных в одежду. Предложенные разработки должны соответствовать международным требованиям web accessibility WCAG 2.0 (определяют свойства интернет-ресурса с учетом всех возможных проблем, которые могут возникнуть у пользователя). Планируется, что результатом хакатона станут решения для одежды и аксессуаров, которые помогут сделать одежду функциональной и удобной.

Ценности мероприятия основаны на конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, The UN Convention on the Rights of Persons with disabilities.

Как отмечается в пресс-релизе, благодаря участию в хакатоне, команды смогут разработать инновационный продукт для международного рынка модной индустрии, а также получить комментарии от ведущих российских и международных экспертов. Финалисты хакатона будут выбраны 18 октября во время тематического дня HumanTech, который состоится в рамках Форума "Открытые Инновации 2017". Команды-победители получат специальные призы, а также шанс реализовать свой проект вместе с Bezgraniz Couture™.

Регистрация на хакатон открыта по ссылке. Языки хакатона – русский, английский, жестовый.

Участие в хакатоне примут эксперты из компаний Covestro (производитель инновационных полимеров), Ottobock (разработчик медицинских технологий), образовательного центра "Британская высшая школа дизайна", Центра молодежного инновационного творчества "Проектные мастерские" (курсы и коворкинг для дизайнеров одежды, промышленных дизайнеров и архитекторов) и проекта "Dialogue in the Dark Moscow" (бизнес-тренинги в темноте).

Повышение качества жизни инвалидов

"Мы решили провести это мероприятие, чтобы объединить специалистов из самых разных сфер и в формате хакатона дать им возможность реализовать идеи, которые помогут в дальнейшем убрать преграды, препятствующие вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в индустрию моды. "Умная" одежда, оснащенная специальными датчиками, и наши инновационные решения способны в этом помочь, к сожалению, пока таких проектов немного, и я надеюсь, что общими усилиями мы сможем создать что-то действительно полезное", – призналась исполнительный директор SAP СНГ Наталия Парменова.

Конвенция о правах инвалидов - документ, принятый Генеральной ассамблеей ООН в 2006 году, и вступивший в силу в 2008 году. Положения конвенции направлены на расширение возможностей инвалидов, преодоление дискриминации и нарушения прав человека по отношению к людям с ограниченными возможностями. Конвенция призывает обеспечить доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи для людей с инвалидностью и включение этой группы во все сферы жизни общества. Страны-участницы конвенции обязуются поощрять исследовательскую и конструкторскую деятельность, а также использовать новые технологии, которые способно повысить качество жизни инвалидов. Россия обязалась соблюдать положения конвенции, ратифицировав ее в 2012 году.

Материал предоставлен проектом "+1".