Исследователи оценили влияние шума на водных обитателей

Из-за шума, производимого во время строительства ветрогенераторов и причалов в океане, рыбы становятся более уязвимы для хищников и чаще погибают. Об исследовании группы ученых из Бристольского университета, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society, рассказал The Telegraph.

Исследователи воспроизвели в университетском аквариуме звук работы копера - строительной машины, используемой при строительстве морской инфраструктуры. Шум от агрегата нарушал способность морского окуня (сибас) координировать свои движения в стае. Ученые обнаружили, что рыбы стали "менее сплоченными и скоординированными" во время воспроизведения звука, по сравнению с тем, когда проигрывались обычные морские звуки.

В исследовании использовалось специальное программное обеспечение для отслеживания и анализа движения 450 отдельно плавающих морских окуней и целых косяков рыб.

Без способности сбиваться в косяки, рыба не в состоянии обмениваться информацией и запутывать хищников, что делает более вероятным, что она станет добычей, объясняют исследователи.

"Это один из немногих трудов, изучающих то, как загрязнение от человеческой деятельности влияет на стайное поведение рыб. В предыдущих работах основное внимание уделялось влиянию шума на физиологию и поведение отдельных животных", - рассказал Христос Иоанну (Christos Ioannou), сотрудник биологического отделения Бристольского университета.

Следующим шагом в работе исследователей запланирован переход от лабораторных условий к проверке влияния шумов в естественной среде.

Согласно данным, опубликованным в International Journal of Environmental Research and Public Health, антропогенный шум может вызывать повреждение вестибулярного аппарата, изменения в поведении и метаболизме у морских обитателей. Кроме того, шум впоследствии может влиять на функции морских экосистем. Воздействие производимых человеком шумов на морские организмы может варьироваться от незначительного до приводящего к летальному исходу в зависимости от интенсивности и частоты шума и расстояния от источника шума.

От шумового загрязнения страдают и морские млекопитающие - косатки и дельфины. Посторонние звуки затрудняют эхолокацию и мешают млекопитающим охотиться и общаться между собой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PeerJ. По данным этого же исследования, шум от кораблей под водой достигает в среднем 173 подводных децибел, что эквивалентно 111 децибелам на суше. Подобный уровень шума наблюдается на громких рок-концертах.

На сегодняшний день международного регулирования уровня шумового загрязнения в океане не существует, однако необходимость подобной меры признается все большим числом международных организаций, в числе которых Европейский Союз и ООН.