Эксперты: обучать детей гендерному равенству необходимо с рождения

Фильмы, ТВ-программы, журналы прививают мальчикам представления о том, что ценится их брутальное поведение, а девочкам - что их успехи зависят от красоты и сексуальности. Разрушить гендерные стереотипы могут родители. К таким выводам пришли специалисты исследовательской организации Common Sense Media, проанализировав 150 статей, интервью, книг. Об исследовании "Изучая пол: как стереотипы из фильмов и ТВ влияют на детей" (Watching Gender: How Stereotypes in Movies and on TV Impact Kids' Development) сообщает телеканал CNN.

Согласно исследованию, в 7-10 лет дети уже ассоциируют эмоциональность с женщинами, а агрессивность и одаренность называют мужскими чертами. Дети также делят профессии на женские и мужские. Те из них, кто слышат комментарии родителей по поводу тех или иных стереотипизированных явлений, больше склонны выбирать роли, не типичные для своего пола.

Авторы доклада предупреждают, что стереотипы могут повлиять на развитие ребенка, помешать ему реализовать потенциал. Например, по этой причине женщины реже идут в сферы науки, изучают технологии и математику. Прививая определенные качества мальчикам и девочкам, медиа провоцируют рискованное поведение, сексуальное насилие со стороны мужчин, психические расстройства среди женщин.

"Вместо того, чтобы прятать от детей журналы с рекламой, смотря на которую вы качаете головой и думаете: "Нет, женщина так не выглядит", вы можете открыть журнал перед ребенком и сказать: "Ты можешь в это поверить? Скажи, что не так с этим изображением? Как на самом деле выглядят женщины?", - советует детский и взрослый психотерапевт и автор книг (в частности, "Как вырастить радостных детей в мире, полном стрессов, The Happy Kid Handbook: How to Raise Joyful Children in a Stressful World) Кэти Харли (Katie Hurley), которая регулярно обсуждает журнальную рекламу в группах для девочек, где те развивают лидерские качества. Как считает специалист, так же работать необходимо и с мальчиками. "Протеин, например, рекламируют мускулистые мужчины. Мы должны дать возможность мальчикам сказать: "Эй, так не каждый мужчина в мире выглядит", - заявляет Кэти Харли.

Разрушение стереотипов

Как считают эксперты, обучать детей равенству необходимо с рождения. "Дети не рождаются с мыслями, что один пол лучше и сильнее другого. Они думают, что нет никакой разницы, - поясняет публицист, сторонник гендерного равенства в образовании дома и в школах, автор книги "Никакой разницы между нами" "No Difference Between Us" Джанин Сандерс (Jayneen Sanders). - Но столкнувшись с гендерными стереотипами, дети уже не смогут стереть их из памяти".

Дети чувствуют разницу с раннего детства, утверждает Харли. "Когда ты говоришь группе 10-летних девочек, что учителя уделяют больше внимания мальчикам, они сначала пугаются, а потом припоминают: "Да, правда, я поднимаю руку, и меня не спрашивают" или "Если я забываю поднять руку, у меня возникают проблемы. Если мальчик рядом со мной поступает так же, ему лишь делают замечание", - поясняет Харли.

Эксперты также считают вредным объяснять особенности поведения ребенка принадлежностью к тому или иному полу. Как утверждает Харли, позиция "мальчики - есть мальчики" и приводит к сексуальным домогательствам и агрессии в колледжах: "Все спрашивают, почему так получилось? Да их учили этому с пяти лет".

"Мальчики - хулиганы? Безусловно, но так же, как и девочки. Моя дочь буянит похлеще сына", - рассказывает Харли, чья последняя книга озаглавлена как "Больше никаких дрянных девчонок: как воспитать сильных, уверенных и сочувствующих девочек".

Девочки должны выбрасывать мусор, а мальчики - мыть посуду, утверждают эксперты. Представители обоих полов могут выражать эмоции и плакать, когда им грустно.

"Не делайте такие черты как "громкий", "шумный" типично мужскими, а "спокойная", "милая" - девчачьими. Следите за тем, как вы общаетесь с мальчиками и девочками. Успокаивайте мальчика так же, как вы бы успокаивали девочку. И призывайте родственников и учителей следовать вашему примеру", - советует Сандерс.

Родителям следует покупать книги, где главные герои как мальчики, так и девочки, игрушки, одежду, которые хочется, а не те, что диктует общество.

Харли и Сандерс сходятся на том, что эффективный способ разрушить гендерные стереотипы - обсуждать с детьми традиционно женские и мужские профессии и показывать альтернативы, например, женщину-пожарного или медбрата.

"Стереотипы - комплексная проблема, - сожалеет Сандерс. - Пока бизнес продолжает производить отдельные товары для девочек и для мальчиков, гендерные стереотипы укореняются. Девочкам не из чего выбирать как только из розового и милого. А в секции для мальчиков все голубое да серое".

Будущим поколениям

Обучение гендерному равенству детей может изменить общество, считают эксперты. Дети хорошо впитывают информацию и могут передать новые представления будущим поколениям.

CNN подготовила видео-ролики If I Were a Parent (Если бы я был родителем), где учащимся начальных и средних школ Нью-Джерси задавали вопрос "Сказали ли бы вы дочерям и сыновьям, что девочки и мальчики - разные?". Дети ответили обратное.

"И девочка, мальчик могут делать и любить одни и те же вещи", - считает Тонианн Гарруто (Toniann Garruto). "Нет разницы, как на выборах, - подметила Кэйси Вескотт (Casey Wescott). - Есть мальчик и девочка, и ты обращаешь внимание не на пол, а на то, кто они как люди".

Материал предоставлен проектом "+1".