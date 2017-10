Выбросы метана за 2011 год оказались на 11% выше известных ранее показателей

Специалисты министерства сельского хозяйства США пересчитали известные ранее показатели выбросов метана. По новой оценке, выбросы составили 119 млн т и оказались на 11% выше цифр, представленных по итогам 2011 года Межправительственной группой экспертов по изменению климата ООН (IPCC). О работе ученых "Пересмотренные коэффициенты выбросов метана и распределение ежегодного прироста углерода в мировом животноводстве" (Revised methane emissions factors and spatially distributed annual carbon fluxes for global livestock), опубликованной в журнале Carbon Balance and Management, сообщает AFP.

Метан - парниковый газ без цвета и запаха. Он удерживает больше солнечной радиации, чем СО2, но быстрее растворяется в атмосфере. Существуют природные источники метана: торфяники, болота и термитники. Две трети выбросов - результат человеческой деятельности. Газ выделяется во время производства и перевозки угля, нефти и природного газа, разложение органического мусора на полигонах. Метан также образуется, когда жвачные животные - коровы и овцы - переваривают пищу.

Выбросы метана резко выросли в развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Африки. Рост замедлился в США и Канаде. В Европе объемы метана снизились.

По словам ведущего автора исследования из министерства сельского хозяйства США Джули Вульф (Julie Wolf), специалисты IPCC могли не учесть ряд факторов, например, изменения в управлении животноводством и новые виды крупного рогатого скота. "Во многих регионах меняется поголовье. Появились новые породы, которые едят больше", - добавила Вульф.

По оценкам экологов, три четверти глобальных выбросов парниковых газов приходится на диоксид углерода, который выделяется во время горения ископаемого топлива. В 2015 году, по данным IPCC, доля метана составила 16%. Однако в столетней перспективе метан может в 28 раз сильнее повлиять на климат, чем диоксид углерода. Резкий рост объемов метана может поставить под угрозу цели Парижского соглашения - не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Как считает профессор Эдинбургского университета Дэйв Рэй (Dave Reay), вклад животноводства в изменение климата может также увеличиться, так как население ест все больше мяса и молочных продуктов. "Скрытая климатическая стоимость нашей пищи поднимается", - обратил внимание ученый.

Эксперт предлагает кормить коров так, чтобы они выделяли меньше метана. "Это не такое очевидное решение, как ветряные турбины и солнечные панели, но оно так же необходимо в борьбе с изменением климата", - добавил эксперт.

Пересадить коров на новую диету предлагали в 2016 году, например, власти штата Калифорния, которые, по данным The Guardian, планируют сократить выбросы метана на 40% к 2030 году (от уровня 2013 года). Согласно стратегии улучшения воздуха, подготовленной Советом по качеству воздуха Калифорнии (The California Air Resources Board, ARB), 5,5 млн молочных и мясных коров выделяют половину выбросов метана в регионе.