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Вакцина из трех антител поможет заблокировать вирус Зика

Социальная ответственность
5 октября, 17:27 UTC+3

Медики смогли предотвратить заражение опасной инфекцией у обезьян

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Материал из 1 страницы
© mwooten/pixabay

Ученые испытали на четырех обезьянах комбинацию трех антител, способных противодействовать вирусу Зика. Как сообщает AFP, они не обнаружили измеримых уровней вируса в крови инфицированных животных, получивших вакцину, и реакции иммунной системы. Это свидетельствует о том, что вирус был полностью заблокирован. В то же время контрольная группа обезьян, не получивших вакцину, заболела в течение семи дней.

В 2015-2016 годах переносимый комарами вирус Зика поразил Латинскую Америку, Карибский бассейн и территории на юге США, превратившись в глобальную угрозу из-за своей способности вызывать врожденные дефекты мозга у детей, например микроцефалию. Так, в Бразилии к июлю 2017 года подтвердилось 1845 случаев микроцефалии, вызванной этим вирусом.

Хотя опасность, которую представляет собой вирус Зика, несколько снизилась, так как люди не могут заразиться вирусом дважды, исследователи настаивают на необходимости разработать вакцину, чтобы предотвратить заражение вирусом женщин, а также возможные патологии у детей. Исследователи идентифицировали три мощных антитела, называемых SMZAb1, SMZAb2 и SMZAb5, выделенные у пациента из Южной Америки.

"Мы ввели смесь из этих трех антител негоминидным приматам (шимпанзе, макаки-резусы) за один день до того, как заразили их вирусом Зика, полученным от беременной женщины во время эпидемии 2016 года в Рио-де-Жанейро, - сказал Дэвид Уоткинс, профессор Медицинской школы Миллера Университета Майами. - К нашему удивлению, это профилактическое лечение полностью предотвратило заражение у животных. Мы хотели бы усовершенствовать эту комбинацию антител и как можно скорее провести ее клинические испытания".

"Поскольку эти антитела имеют исключительные профили безопасности у людей и способны проникать в плаценту, эта комбинация может быть быстро разработана для защиты неинфицированных беременных женщин и их плодов", - заявил профессор Уоткинс.

Данная вакцина уже восьмая по счету. Ранее, в марте 2017 года, было объявлено, что группа китайских и французских ученых успешно испытала на мышах препарат, полученный из рекомбинантных дрожжей: грызуны выжили после получения доз, считавшихся смертельными.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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