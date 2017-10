В Голландии ворон научат собирать окурки

Голландские дизайнеры разработали устройство, которое может обучить городских ворон собирать окурки с улиц. Прототип устройства состоит из емкостей для окурков и корма, которые соединены подносом. Когда ворона выбрасывает окурок в специальную полость, на лоток выпадает порция еды. Стартап Crowbar (Crowded Cities) выиграл конкурс Dutch Accenture Innovation Awards в категории "Идеальные города" (Perfect Cities). Об этом сообщает TNW.

Промышленные дизайнеры Рубен ван дер Влейтен (Ruben van der Vleuten) и Боб Спикман (Bob Spikman) из Амстердама изначально планировали обучать уборке голубей. Однако после небольшого исследования поняли, что об интеллектуальных способностях данного вида известно мало. Зато другие городские обитатели – вороны – относятся к самым умным животным в мире наравне с шимпанзе. Вороны способны выстраивать причинно-следственные связи, создавать и использовать инструменты. Они играют, учатся друг у друга, могут считать и даже манипулировать людьми.

Чтобы обучить птицу приносить сигаретные фильтры, дизайнеры планируют использовать четыре приема Джошуа Кляйна (Joshua Klein) - изобретателя устройства Crow Box, с помощью которого можно научить ворону собирать с улицы монетки.

"Основная задача – добиться того, чтобы ворона ассоциировала окурок с возможностью получить еду", – рассказал Боб. На первом этапе на лоток кладутся окурок и еда. Ворона привлеченная пищей прилетает к устройству. Необходимо дождаться момента, когда птица привыкнет к кормушке и будет постоянно прилетать за едой. После этого с лотка убирают пищу. На втором этапе ворона получает вознаграждение, только когда подлетает к машине. "Ворона привыкает к такому поведению устройства", - объясняет Боб.

Третий этап - самый важный, отмечают изобретатели. Ворона подлетает к машине, но еда не появляется. Тогда птица начинает ее искать и тыкать клювом во все подряд. Когда она случайно роняет окурок в полость для бычков, появляется еда. Так повторяется несколько раз, пока ворона не понимает, что для того, чтобы получить угощение, необходимо выбросить окурок в сосуд. На четвертом этапе человек убирает с лотка окурок и разбрасывает фильтры вокруг устройства. Птица должна догадаться их подобрать и сложить в емкость. После того, как фильтры вокруг кончаются, птица улетает искать новые.

Пока изобретатели разрабатывают программное обеспечение, которое позволит машине отличать окурок от другого мусора, и ищут финансирование на первые эксперименты.

Как полагают дизайнеры, постоянный контакт с окурками, содержащими никотин и различные токсины, не отразится на здоровье птиц. Однако голландцы планируют провести исследования, чтобы в этом убедиться.

"Мы чувствуем, что проект может принести огромную пользу природе. Несколько ворон – небольшая плата", – рассказали изданию TNW дизайнеры. Однако добавили: "Мы можем вовлечь в уборку всего несколько птиц. Но, если исследования покажут, что работа будет вредить воронам, мы найдем другое решение".

По словам Рубена и Боба, задача проекта не столько научить ворон очищать город от окурков, сколько заявить о проблеме и изменить поведение человека. "Люди часто выбрасывают окурки на улицу, так как не воспринимают их как обычный мусор вроде обертки от конфет, - рассказали изобретатели. – Когда мы говорим о проекте, люди понимают, насколько масштабна проблема, и меняют привычки".

По словам профессора в области дикой природы в Вашингтонском университете (University of Washington), автора книг "В компании ворон и воронов" (In the Company of Crows and Ravens) и "Таланты ворон" (Gifts of the Crow) Джона Марзлаффа (John Marzluff), вороны – умные животные, которые смогут научиться собирать окурки. Однако, как считает специалист, люди не должны заставлять птиц делать за них "грязную работу": "Вороны должны жить своей жизнью, а не работать на нас. Было бы гораздо правильнее создать машину, которая бы собирала окурки, или биоразлагаемые окурки, или научить курильщиков убирать за собой".

По данным стартапа Crowbar, жители Нидерландов выкуривают 6 млрд сигарет в год. В мире ежегодно выбрасывается 4,5 трлн окурков. Таким количеством можно заполнить 2,5 млн олимпийских бассейнов. 98% фильтров сделаны из пластиковых волокон (ацетата целлюлозы), которые разлагаются до 10 лет.