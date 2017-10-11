Штрафы за незаконный вылов рыбы в России могут увеличить в 20 раз

Штрафы за незаконную добычу морепродуктов могут увеличиться в 20 раз. Такой прогноз был дан по итогам общественных обсуждений поправок к постановлению Правительства РФ от 25 мая 1994 года "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов", которые завершились 9 октября. Размер штрафов еще уточняется. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Штрафы за незаконный вылов одной особи любого размера и веса рыбы калуги составят, предположительно, 270 тыс. руб., белуги - 200 тыс. руб., амурского и сибирского осетров - 160 тыс. руб., балтийского, черноморского и каспийского лососей и семги - 14 тыс. руб., тихоокеанских лососей в зависимости от вида - от 1 тыс. до 11 тыс. руб. Такса начисляется с учетом инфляции, заложенной в федеральном бюджете на конкретный год.

За незаконную добычу одного килограмма белуги или калуги планируется взимать штраф в размере 82,2 тыс. руб., других осетровых - 54,9 тыс. руб., лососевых - 27,5 тыс. руб., морских беспозвоночных - 4,6 тыс. руб.

К каждому килограмму черной икры добавляется штраф за один экземпляр рыбы, красной - половину таксы за экземпляр лососевых.

Штрафы удваиваются, если нарушитель добывает рыбу в неположенном месте или в период, когда ловля запрещена.

Основная цель инициаторов проекта - привести размеры штрафов, которые были установлены в 2000 году, в соответствие с изменившейся финансово-экономической ситуацией.

"Сегодня штраф за незаконный вылов одного атлантического лосося массой, скажем, три килограмма, составляет 1250 рублей. На рынке в Мурманске такая рыба будет стоить как минимум в два с половиной раза дороже. Поэтому на штраф браконьеры не обращают внимания", - пояснил координатор проектов программы по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF Алексей Голенкевич.

Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF Андрей Винников обращает внимание на то, штрафы не смогут решить проблему браконьерства. Необходимо также охранять нерестилища и места обитания, поддерживать здоровье диких популяций.

Осетровые занесены в Красную книгу России. Добыча калуги и белуги в дикой природе запрещена. В продажу поступают виды, которые выращиваются на рыбных фермах. Однако, по данным фонда, в 2015 году 80% черной икры на рынок поставляли браконьеры. В 2015 году на рынках Москвы и Подмосковья ежедневно продавали до 10 т незаконно добытых осетровых и до 100 кг черной икры. Объем легальной черной икры составил 40 т.

По словам координатора проектов Морской программы WWF России Александра Моисеева, в последние годы нелегальной икры на рынке стало меньше. Но только потому, что масштабное браконьерство привело к сокращению популяции осетровых. "Теперь на рынках стало меньше черной икры от осетров природных популяций, появилось больше икры аквакультурной, которую выдают за "дикую". То есть икры браконьерской объективно стало меньше, но тем не менее пресс нелегального промысла на остатки осетровых у нас не уменьшился", - пояснил эксперт "+1".



Как считает Моисеев, в России необходимо разработать систему, которая позволила бы отслеживать движение продукции от производителя до потребителя. "Сейчас, насколько нам известно, разрабатывается "система прослеживаемости" на основе фискального учета. Первая рабочая встреча в Росрыболовстве на эту тему состоялась в декабре 2014 года. Но процесс разработки затянулся, так как нормативно-правовой базы "прослеживаемости пищевой продукции" не было, ее сформировали не так недавно. Мы также надеялись, что отечественные предприятия товарного осетроводства смогут объединиться и внедрить добровольную систему прослеживаемости, которая защитила бы их на рынке. Но, видимо, мы переоцениваем зрелость бизнеса", - рассказал эколог.

Материал предоставлен проектом "+1".