Научные модели предсказания ураганов помогут в прогнозах изменений климата

Научные модели прогнозирования, позволившие заблаговременно определить пути движения ураганов "Харви" и "Ирма", применимы и для оценки будущих изменений климата, говорится в материале Тhe Guardian. Расчеты ученых позволили подготовить население к приходу стихийного бедствия и избежать человеческих жертв. Подобные прогностические модели помогут сохранить жизни огромного количества людей в будущем.

По мнению автора материала, эколога Даны Нуччителли (Dana Nuccitelli), научные модели прогнозирования изменений климата всегда отличались высокой точностью — даже в 1970-х годах, когда они только появились. В 1975 году известный ученый-климатолог Уоллес Брокер одним из первых использовал простые климатические модели для предсказания глобального потепления. Его методика учитывала только последствия от выбросов углекислого газа и "природные циклы" (воздействие которых он переоценил). Несмотря на это, его прогноз, по мнению Нуччителли, был удивительно точен.

Ученый-климатолог из NASA Джеймс Хансен выдвинул еще более эффективные предсказательные модели в 1981 и 1988 годах. Его прогноз, представленный Конгрессу США в 1988 году, стал поворотным моментом в истории борьбы с климатическими изменениями — этот вопрос начал активно обсуждаться в обществе и на высшем политическом уровне. Созданная тогда Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) усовершенствовала прогнозы Хансена в 1990, 1995, 2001 и 2007 годы.

Представленные специалистами данные говорят о перспективе потепления планеты на 3-4°C к 2100 году при сохранении нынешних тенденций, что поставит под угрозу существование 40-70% видов и вызовет периоды аномальной жары, засухи и наводнения, от которых пострадают миллионы людей. По словам Хансена, таяние ледников и рост уровня моря могут привести к массовым миграциям, которые вызовут хаос во всем мире.

Хотя прогнозы погоды и климатических изменений охватывают разные временные промежутки и имеют разную степень детализации, они основываются на одних и тех же базовых принципах изучения физики атмосферы и океана.

Отрицание глобального потепления

В 1998 году климатолог Патрик Майклс выступил перед Конгрессом США в преддверие переговоров по Киотскому протоколу, согласно которому страны мира должны были сократить выбросы парниковых газов на основе рыночного механизма регулирования. Майклс заявил, что предсказанное Хансеном повышение температуры Земли на 0,45°C с 1988 по 1997 год не оправдалось. Однако Майклс, по мнению Нуччителли, занимался сознательной манипуляцией и ссылался только на один из трех прописанных Хансеном сценариев, который предполагал самый высокий уровень выбросов парниковых газов.

Как заявляет Нуччителли, это выступление положило начало 20-летним попыткам дискредитации моделей предсказания изменений климата. Противники теории глобального потепления неоднократно заявляли о ненадежности используемых прогностических методик. Однако недавние исследования показали, что они оказались еще более точными, чем предполагалось.

По мнению Нуччителли, Республиканской партии США экономически невыгодно признавать вред, наносимый планете сжиганием ископаемого топлива, — именно поэтому недавно 231 из 246 республиканцев в Палате представителей высказался против налога на выбросы углерода.

Однако многие члены партии признали проблему — 26 республиканцев из двухпартийного Комитета по решению проблем климата (включающего столько же демократов), согласились с тем, что ураганы "Харви" и "Ирма" были вызваны климатическими изменениями.

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