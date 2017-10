Исследование: формирование угля в палеозойскую эру едва не погубило Землю

Формирование угля во время палеозойской эры чуть не привело к глобальному оледенению планеты. К такому выводу пришел специалист Потсдамского института изучения климатических изменений (Potsdam Institute for Climate Impact Research) Георг Фельнер (Georg Feulner). О его исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщается в пресс-релизе института.

Исследователь оценил чувствительность климата далекого прошлого Земли с помощью компьютерного моделирования: он проанализировал древние почвы и окаменелые листья и выявил, что на изменение температуры, помимо наклона земной оси, значительное влияние оказало и содержание углекислого газа в атмосфере. Фельнер установил, что в палеозойскую эру концентрация СО 2 сильно колебалась и в какой-то момент снизилась до 100 миллионных долей (ppm, parts per million). Согласно исследованию, это произошло во время образования угля, в Каменноугольный и Пермский периоды (предпоследний и заключительный геологические периоды Палеозойской эры), когда многие лесные массивы погибли и оказались похоронены под землей вместе с накопленным ими углекислым газом. Компьютерная симуляция также показала, что глобальное оледенение начинается, когда концентрация СО 2 в атмосфере сокращается до 40 ppm.

В настоящее время концентрация СО 2 составляет 400 ppm. Исследователь отмечает, что такое высокое значение обусловлено в основном сжиганием угля. Углекислый газ, являясь парниковым газом, задерживает часть тепла от нагревания поверхности Земли Солнцем и способствует потеплению на планете.

"Ирония природы в том, что образование угля, одного из главных факторов, усугубляющих современное глобальное потепление, однажды почти привело оледенению планеты, - предостерегает Георг Фельнер. - Это иллюстрация тех масштабов, которые имеет угольная проблема. Количество CO 2 , которое содержится в мировом запасе угля, когда-то оказалось достаточным, чтобы вывести климат из равновесия. Выделяемый при сжигании угля CO 2 снова дестабилизирует систему Земли".

Как считает ученый, чтобы климат оставался относительно стабильным уровень содержания углекислого газа в атмосфере не должен превышать отметку в 450 ppm. "Если заглянуть в прошлое Земли, периоды быстрого потепления часто приводят к массовым исчезновениям видов. Стабильный климат - то, что нужно ценить и защищать", - заключил Фельнер.

В 2015 года на конференции по климату в Париже 197 государств договорились сократить выбросы углекислого газа, чтобы не допустить повышения температуры на Земле больше чем на два градуса к концу столетия. Одна из мер, которая позволит странам добиться цели, - отказ от традиционной энергетики, основанной на ископаемых видах топлива (уголь, нефть) в пользу возобновляемых источников, таких как солнце, ветер и другие. Парижское соглашение ратифицировали 168 стран.

Материал предоставлен проектом "+1".