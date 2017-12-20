Продукция из остатков еды сможет решить проблему нехватки продовольствия

Использование остатков, образующиеся в результате производства или потребления еды, может способствовать решению проблемы продовольственной безопасности при правильной коммуникации с потребителями. К такому выводу в своем исследовании пришли ученые из Университета Дрекселя (США), сообщает портал Phys.org.

Преобразование избыточных продуктов в новые продукты питания вместо того, чтобы выбрасывать их, позволит не только кормить людей, но и создавать возможности для трудоустройства, предпринимательства и снижения экологического воздействия избыточных ресурсов.

По оценке исследователей, американские семьи ежегодно выбрасывают 80 млрд фунтов (36,3 млрд кг.) еды ежегодно. Это не только испорченные, но и съедобные продукты, у которых не сохранился привлекательный внешний вид, или же остатки, которые возникают в процессе готовки. В то же время более 42 млн американцев испытывают нехватку продовольствия.

"Сделано из вторично использованных продуктов"

"Существует экономический, экологический и культурный аргумент в пользу сохранения пищи в качестве продовольствия, а не мусора", - заявил один из авторов работы, профессор Центра менеджмента в сфере продовольствия и гостеприимства Университета Дрекселя Джонатан Дойч (Jonathan Deutsch). В то же время они задались вопросом, будут ли потребители есть продукты, изготовленные из ингредиентов, которые предназначались для отправки в мусор, к примеру, батончик из отработанных в процессе изготовления пива зерен или соус релиш из овощей, непригодных для продажи в супермаркете.

Исследователи решили изучить процесс принятия решений потребителями, чтобы помочь найти правильную информационную подачу проектам сбережения продуктов. Они провели серию тестов и выяснили в процессе, что участники считают продукты из съедобных остатков более дружественными для окружающей среды, чем обычные продукты, но менее полезными, чем органические продукты.

При этом участники определили продукты из остатков как уникальную категорию, отличную от органической и обычной еды. Авторы работы даже подчеркнули, что у продукции, произведенной из остатков еды, есть шанс даже рассчитывать на особую ценовую категорию, как, например, в случае с органическими продуктами, которые дороже аналогов. Исследователи протестировали девять товарных этикеток для таких продуктов. Участники опросов проголосовали за маркировку. Тесты также показали, что потенциальные потребители подобной продукции чувствуют, что потребление в данном случае принесет больше пользы не им самим, а другим людям.

Примерно одна треть от произведенной в мире пищи, то есть около 1,3 млрд тонн, - выкидывается. В денежном эквиваленте это примерно $680 млрд для промышленно развитых стран и $310 млрд в развивающихся странах. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

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