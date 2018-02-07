Ученые создали экологичный солнцезащитный крем из генетически модифицированных бактерий

Ученые из Университета Флориды создали солнцезащитный крем, безопасный для окружающей среды. Экологически чистый ингредиент, который создает барьер для ультрафиолета, изобретатели произвели с помощью генетически модифицированных бактерий. Результаты исследования были опубликованы в журнале ACS Synthetic Biology, сообщает The Independent.

Химические компоненты в солнцезащитных средствах, блокирующие ультрафиолет, признаны опасными для природы. В частности, они являются одной из причин обесцвечивания кораллов. Согласно ряду исследований, также они могут вызывать гормональные изменения у рыб, вплоть до перемены пола.

Попытки разработать экологически безопасный состав уже предпринимались. Однако ключевой ингредиент для эко-кремов - защищающее от ультрафиолетового излучения вещество, принадлежащее к группе микоспоринов (микоспорин-подобные аминокислоты) - добывается из красных водорослей. Объемы поставок безопасного компонента колеблются в зависимости от сезона и географического размещения производства.

Ученые определили ген, отвечающий за выработку защитного вещества, и ввели его в бактерию, сумев таким образом производить нужный ингредиент в значительных количествах.

По словам не принимавшего участие в исследовании фотобиолога, профессора Королевского колледжа Лондона Энтони Янга, особенно важны такие разработки в свете усиливающегося беспокойства по поводу воздействия синтетических веществ на целостность экосистемы океана. По данным Европейского химического агентства, 8 из 16 самых популярных в Европе кремов были признаны опасными для природы и здоровья человека. По мнению Янга, это повышает шансы окончательного запрета на их использование. При этом ученый подчеркнул, что люди не должны прекращать пользоваться косметикой, защищающей от вредного воздействия ультрафиолета.