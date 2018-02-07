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В Москве пройдет благотворительная Масленица

Социальная ответственность
7 февраля, 18:04 UTC+3

Собранные на празднике средства будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени

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Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

Благотворительный праздник Масленицы пройдет 18 февраля на Крутицком подворье в Москве. Начало мероприятия намечено на 12:00. Вырученные в день акции средства будут направлены в фонд “Жизнь как чудо” на лечение детей с заболеваниями печени. Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд “Жизнь как чудо” и Крутицкое Патриаршее подворье при поддержке Синодального отдела по делам молодежи, сообщается на официальной странице благотворительного фонда “Жизнь как чудо” в социальной сети Facebook.

В праздничной программе мероприятия значатся традиционные масленичные гулянья. На главной площади Крутицкого подворья возведут качели, созданные по старинным эскизам и гравюрам. Гостей будут встречать аниматоры в костюмах русских боярынь, устраивать конкурсы и развлечения для больших и маленьких. В течение всего дня будет работать ярмарка, где посетители смогут приобрести деревянные поделки, вязаные игрушки, детские книги, пряники ручной работы и многое другое.

Согласно официальным данным Минздрава России, в 2014 г. в стране было зарегистрировано 10154 ребенка (до 14 лет) с заболеваниями печени. Согласно данным фонда “Жизнь как чудо”, в России на операцию по трансплантации печени дети получает квоту. Тогда основные затраты составляет приобретение лекарств. При редких генетических заболеваниях затраты в месяц могут достигать 1,5 млн. руб. За границей операция по пересадке печени у ребенка обходится в среднем в €110 тыс.

Благотворительный фонд “Жизнь как чудо” помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени из малообеспеченных семей в России. Организация была основана в 2009 г. С момента основания фонда помощь получили более 500 подопечных.

 

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