Ученые оценили заражающий кораллы океанический пластик в 11 млрд частиц

Частицы пластиковых отходов в Мировом океане оставляют порезы на поверхности коралловых рифов, что приводит к их болезням. Заболевание колонии полипов оборачивается "образованием колоний патогенов, приводящих ко вспышками болезней в океане". К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science.

Ученые подсчитали, что в настоящий момент в рифах Азиатско-Тихоокеанского региона застряли около 11,1 млрд частиц пластика. К 2025 г. их число увеличится на 40% - до 15,7 млрд. Самыми загрязненными, по оценкам ученых, рифы оказались у берегов Индонезии, меньше всего — в Австралии. Средние показатели были зафиксированы в Таиланде и Мьянме. О работе рассказала телерадиовещательная компания BBC.

Пластиковый мусор негативно действует на кораллы, лишая его света и кислорода, а также выделяя токсины. "Вероятность заболевания увеличивается с 4% до 89%, когда кораллы находятся в контакте с пластиком. Структурно сложные кораллы в восемь раз чаще подвержены влиянию пластика", — пишут авторы исследования.

По данным исследования, в океан ежегодно попадают от 4,8 до 12,7 млн т. пластиковых отходов. Большая часть пластикового мусора попадает в океан с континентов. Один из авторов исследования из Корнеллского университета (США) Джолеа Ламб подчеркнул, что пластик — это одна из самых серьезных угроз для океанов. Помочь остановить заражение кораллов, которое в перспективе может угрожать здоровью экосистем и человека, может, по мнению исследователей, улучшенное управление пластиковыми отходами на суше.

Как отмечает BBC, более 275 млн человек зависят от коралловых рифов, в том числе как от источника доходов от туризма. Согласно подсчетам, экономическая выгода от существования коралловых рифов только для экономики США составляет $375 млрд.

Эксперты Всемирного экономического форума в докладе 2016 г. сделали вывод, что к середине текущего века в океане будет больше пластика, чем рыбы. Около трети всех произведенных пластмасс — примерно 8 млн т в год — не попадают в системы сбора отходов и часто оказываются в желудках птиц, которые принимают его за пищу.