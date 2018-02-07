Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые оценили заражающий кораллы океанический пластик в 11 млрд частиц

Социальная ответственность
7 февраля, 18:07 UTC+3

Треть рифов в Азиатско-Тихоокеанском регионе опутаны пластмассовым мусором

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Роман Денисов/ТАСС

Частицы пластиковых отходов в Мировом океане оставляют порезы на поверхности коралловых рифов, что приводит к их болезням. Заболевание колонии полипов оборачивается "образованием колоний патогенов, приводящих ко вспышками болезней в океане". К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science.

Ученые подсчитали, что в настоящий момент в рифах Азиатско-Тихоокеанского региона застряли около 11,1 млрд частиц пластика. К 2025 г. их число увеличится на 40% - до 15,7 млрд. Самыми загрязненными, по оценкам ученых, рифы оказались у берегов Индонезии, меньше всего — в Австралии. Средние показатели были зафиксированы в Таиланде и Мьянме. О работе рассказала телерадиовещательная компания BBC.

Пластиковый мусор негативно действует на кораллы, лишая его света и кислорода, а также выделяя токсины. "Вероятность заболевания увеличивается с 4% до 89%, когда кораллы находятся в контакте с пластиком. Структурно сложные кораллы в восемь раз чаще подвержены влиянию пластика", — пишут авторы исследования.

По данным исследования, в океан ежегодно попадают от 4,8 до 12,7 млн т. пластиковых отходов. Большая часть пластикового мусора попадает в океан с континентов. Один из авторов исследования из Корнеллского университета (США) Джолеа Ламб подчеркнул, что пластик — это одна из самых серьезных угроз для океанов. Помочь остановить заражение кораллов, которое в перспективе может угрожать здоровью экосистем и человека, может, по мнению исследователей, улучшенное управление пластиковыми отходами на суше.

Как отмечает BBC, более 275 млн человек зависят от коралловых рифов, в том числе как от источника доходов от туризма. Согласно подсчетам, экономическая выгода от существования коралловых рифов только для экономики США составляет $375 млрд.

Эксперты Всемирного экономического форума в докладе 2016 г. сделали вывод, что к середине текущего века в океане будет больше пластика, чем рыбы. Около трети всех произведенных пластмасс — примерно 8 млн т в год — не попадают в системы сбора отходов и часто оказываются в желудках птиц, которые принимают его за пищу.

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
4
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
5
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
6
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
7
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама