Ученые из США разработали эффективный способ извлечения водорода из воды

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали быстрый и недорогой способ извлечения водорода из воды. Для проведения химической реакции ученые предлагают использовать катализатор, представляющий собой нанопену из никеля и железа. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nano Energy, сообщил портал The New Atlas.

Водород считается возобновляемым источником энергии. Несмотря на то, что это самый распространенный химический элемент во Вселенной, он практически не встречается в чистом виде. Получение водорода в процессе электролиза (распад вещества на составные части при прохождении через него постоянного электрического тока) воды является самым чистым способом, но для химической реакции необходимы катализаторы — редкоземельные металлы, такие как платина. Электролиз воды еще не достиг промышленного масштаба, в основном, из-за затрат на катализаторы и энергию.

Ученые из Университета штата Вашингтон использовали в качестве катализатора два дешевых и широко распространенных металла. За счет большой площади поверхности, контактирующей с водой, нанопена из никеля и железа сама вызывает реакцию распада. Исследователи также отметили, что этот материал работает эффективнее и требует меньше энергии, чем более дорогие катализаторы, при этом не намного снижая активность в процессе 12-часового испытания.

Большое количество нанопены может быть произведено относительно быстро, процесс создания исследователи описывают как "очень простой метод, который можно легко использовать в крупномасштабном производстве".

После лабораторных испытаний исследователи проведут более масштабные тесты.

Согласно результатам исследования Программы по окружающей среде ООН (ЮНЕП) о перспективах перехода на возобновляемые источники энергии, сейчас на долю возобновляемых источников приходится 20% глобального производства энергии.

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