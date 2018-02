Новозеландский супермаркет предложил покупателям "обнаженную еду"

Сеть продуктовых магазинов New World опробовала новаторский маркетинговый подход: витрину с овощами и фруктами в магазине города Бишопдейл полностью очистили от всех видов пластиковой упаковки и назвали проект Food in the Nude (в переводе с английского "еда в обнаженном виде"). Подробности раскрывает новозеландская газета Supermarket News.

Для того чтобы снизить количество используемого покупателями пластика, а значит и повлиять на общее количество пластиковых отходов, засоряющих океан, руководство супермаркета решило модернизировать торговую зону магазина. Традиционный овощной прилавок заменили на вертикальную витрину с охлаждающей установкой и автоматическим опрыскивателем. Таким образом, продукты удается сохранить свежими без пакетов и полиэтиленовой пленки, поясняют в супермаркете.

"Овощи на 90% состоят из воды, - объясняет владелец магазина New World Bishopdale Найджел Бонд. - И, как показали исследования, продукция, обрызганная водой, не просто выглядит лучше, дольше сохраняет текстуру и цвет, но и содержит больше витаминов. Мы также установили систему обратного осмоса, которая очищает воду от 99% бактерий и хлора. Таким образом мы можем быть уверены в том, что используем для опрыскивания чистую воду".

По словам Найджела Бонда, продажи без пластиковой упаковки помогают снизить потери от порчи товара. Довольны и покупатели, которые даже сравнивают обновленный овощной отдел с такими же секциями в лучших гастрономах США. Поэтому в ближайшем будущем "обнаженную еду" начнут продавать и в других магазинах сети New World.

В супермаркете Бишопдейла к концу года обещают избавится еще и от любых видов одноразовых пластиковых пакетов. В магазине уже предлагают покупателям взвешивать и уносить домой овощи в многоразовых сумках, а за отказ от одноразовых пакетов предлагают скидку, что, по словам администрации, уже привело к 20% снижению их использования.

Материал предоставлен проектом "+1"