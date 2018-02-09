Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Норвегия отказалась от строительства ветряной электростанции из-за рисков для оленей

Социальная ответственность
9 февраля, 18:08 UTC+3

План сооружения затрагивал ареал обитания последней устойчивой популяции северных оленей в Европе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

Норвегия отменила реализацию проекта ветряной электростанции мощностью 120 МВт в южных горах коммуны Бюгланн, который мог создать риски для популяции северных оленей, проживающих на этих территориях. Об этом сообщает издание Inhabitat.

Проект министерства энергетики Норвегии был направлен на развитие бизнеса в малонаселенном регионе, однако проходил в пределах национального заповедника в южных горах. По данным Норвежского агентства по охране окружающей среды, там проживают 35 тыс. особей северных оленей. Эти территории являются местом обитания последней устойчивой популяции северных оленей в Европе.

Развитие дорожной сети, железных дорог, водохранилищ и туризма в южных горах страны создают новые риски для жизни животных, отмечает Inhabitat. Так, в ноябре 2017 г. около 110 особей были сбиты в Норвегии составами грузовых поездов. На арктических территориях коренные народы саамы самостоятельно выращивают оленей для продажи мяса и кожи.

Интерес Норвегии в развитии ветровой энергетики на юге вырос в последние годы. В 2017 г. страна получила лицензию на строительство двух ветровых электростанций на береговой линии на юге страны. Суммарная мощность проектов - 141 МВт. Ранее министр энергетики Норвегии Терье Совикнес заявил, что к 2020 г. производственная мощность ветровых электростанции в стране может превысить 10 ТВт.

Норвегия имеет избыточный объем производства энергии и является нетто-экспортером в Нидерланды и другие северные страны. Гидроэлектростанции Норвегии генерируют энергию, составляющую 99% внутренних энергетических потребностей страны. На сегодняшний день самым популярным сектором возобновляемых источников энергии является солнечная энергетика. Так, в 2016 г. в проекты солнечной энергетики в мире было инвестировано $116 млрд, по данным отчета Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Ветроэнергетика в 2016 г. привлекла $110,3 млрд инвестиций, заняв второе место.

Материал предоставлен проектом "+1"

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Норвегия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
4
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама