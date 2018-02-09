Норвегия отказалась от строительства ветряной электростанции из-за рисков для оленей

Норвегия отменила реализацию проекта ветряной электростанции мощностью 120 МВт в южных горах коммуны Бюгланн, который мог создать риски для популяции северных оленей, проживающих на этих территориях. Об этом сообщает издание Inhabitat.

Проект министерства энергетики Норвегии был направлен на развитие бизнеса в малонаселенном регионе, однако проходил в пределах национального заповедника в южных горах. По данным Норвежского агентства по охране окружающей среды, там проживают 35 тыс. особей северных оленей. Эти территории являются местом обитания последней устойчивой популяции северных оленей в Европе.

Развитие дорожной сети, железных дорог, водохранилищ и туризма в южных горах страны создают новые риски для жизни животных, отмечает Inhabitat. Так, в ноябре 2017 г. около 110 особей были сбиты в Норвегии составами грузовых поездов. На арктических территориях коренные народы саамы самостоятельно выращивают оленей для продажи мяса и кожи.

Интерес Норвегии в развитии ветровой энергетики на юге вырос в последние годы. В 2017 г. страна получила лицензию на строительство двух ветровых электростанций на береговой линии на юге страны. Суммарная мощность проектов - 141 МВт. Ранее министр энергетики Норвегии Терье Совикнес заявил, что к 2020 г. производственная мощность ветровых электростанции в стране может превысить 10 ТВт.

Норвегия имеет избыточный объем производства энергии и является нетто-экспортером в Нидерланды и другие северные страны. Гидроэлектростанции Норвегии генерируют энергию, составляющую 99% внутренних энергетических потребностей страны. На сегодняшний день самым популярным сектором возобновляемых источников энергии является солнечная энергетика. Так, в 2016 г. в проекты солнечной энергетики в мире было инвестировано $116 млрд, по данным отчета Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Ветроэнергетика в 2016 г. привлекла $110,3 млрд инвестиций, заняв второе место.

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