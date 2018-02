Королева Великобритании запретила пластиковую посуду в своих резиденциях

Резиденции королевы Великобритании Елизаветы II в Англии и Шотландии перейдут на новую систему управления отходами, предполагающую сокращение использования пластика. Новые меры включают постепенное прекращение использования пластиковых соломинок и бутылок в общественных кафе, расположенных на территориях Букингемского дворца и Виндзорского замка в Англии и Холирудского дворца в Шотландии, и полный запрет на использование пластика в столовых персонала. Еду на вынос будут упаковывать только в компостируемые и биоразлагаемые материалы. Поставщикам питания разрешат использовать перерабатываемые бумажные тарелки и стаканчики.

Как сообщает The Telegraph, королевская семья настроена сократить влияние своих владений на окружающую среду. "Как часть принятого обязательства мы предприняли ряд шагов, чтобы сократить объемы пластика. На всех уровнях есть сильное желание справиться с проблемой", - заявил представитель Букингемского дворца.

По данным издания, Елизавета II заинтересовалась проблемой пластика после работы с натуралистом и телеведущим Дэвидом Аттенборо над документальным фильмом о дикой природе в странах Содружества наций.

К проблеме загрязнением пластиком океана регулярно обращается и другой член королевской семьи - Чарльз, принц Уэльский. В прошлом году "Международная группа по устойчивому развитию принца Уэльского" (The Prince of Wales’s International Sustainability Unit) и фонд, основанный яхтсменкой Эллен Макартур, The Ellen MacArthur Foundation запустили конкурс New Plastics Economy Innovation Prize с призовым фондом в $2 млн. Инициатива призывает дизайнеров, ученых и предпринимателей создать упаковку, которая заменила бы пластиковую и помогла бы сократить попадание этого материала в океан.

Согласно статистике, британцы используют 7,7 млрд одноразовых пластиковых бутылок для воды в год, менее половины этого объема перерабатывается. Ежедневно в стране выбрасывают 16 млн бутылок. В мире же ежегодно производят более 300 млн т пластиковых изделий, 10% из них оказываются в морях.

Королевская семья также планирует повысить энергетическую эффективность Букингемского дворца на 40% и сократить его углеродный след на 554 т СО2. В здании меняют электрические кабели и отопительную систему, которые в последний раз обновлялись после Второй Мировой войны. На крыше дворца установят солнечные панели и реакторы метанового брожения, способные производить биогаз из отходов. В ремонтные работы, которые займут десять лет, вложат £369 млн ($518,3 млн).

Материал предоставлен проектом "+1".