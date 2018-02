Анестетики вводят растения в наркоз

Растения восприимчивы к ряду анестетиков, включая те, которые применяются при хирургическом вмешательстве. К такому выводу пришла международная группа медиков в ходе исследования, результаты которого были опубликованы на страницах научного журнала Annals of Botany. Об этом сообщает The New York Times.

Результаты исследования помогут лучше понять разнообразие анестетиков, используемых при операциях. Кроме того, данные работы указывают на то, что растения являются сложными организмами, которые менее отличаются от животных, чем предполагалось ранее.

"Растения - не просто механизмы, автоматически выдающие реакцию на определенный стимул", - отмечает биолог из Боннского университета и один из авторов работы Франтишек Балуска. Он добавляет, что "растения являются живыми организмами, у которых есть свои проблемы, возможно, они испытывают боль или радость наподобие людей". Балуска отметил, что для навигации в жизни растения могут использовать некое подобие компаса.

Как предполагают исследователи, компас помогает растениям бороться со стрессом, развиваться и конкурировать. Они собирают информацию из окружающей среды и производят собственные анестетики - ментол, этанол и кокаин - точно так же, как люди выпускают эти вещества, чтобы снизить ощущение боли при травме. Эти вещества воздействуют непосредственно на само растение или распространяются им в воздухе, воздействуя на соседствующие растения.

В ходе своего исследования ученые обнаружили, что растения также реагируют на анестетики, производимые человеком. В рамках эксперимента авторы поместили горох в стеклянные камеры с эфиром, а также проверили действие лидокаина на растениях, опустив в вещество корни садового кресс-салата и мимозы стыдливой - растения, которое прижимает листья к стеблю, если их потрогать. Исследователи также измеряли электрическую активность клеток Венериной мухоловки (хищное экзотическое растение, которое ловит и впоследствии переваривает насекомых с помощью специализированного аппарата, образованного из краевых частей листьев) после воздействия анестетика.

Через час после обработки лекарственными средствами растения теряли чувствительность и были обездвижены. Саженцы оставались пассивными, а Венерина мухоловка не отреагировала на раздражитель, имитирующий жука, ползущего по ее листьям.

Когда анестетик переставал действовать, растения возвращались к жизни, точно так же, как приходят в сознание человек или животное после действия наркоза.

Согласно одной из теорий работы, анестетики влияют на функции клеточной мембраны, которая поддерживает электрический заряд клетки, благодаря чему сигналы о движении и активности передаются между клетками. Эта электрическая активность отвечает за пребывание человека в сознании. Ответить на вопрос, может ли реакция растений на анестетики говорить о наличии у них сознания, ученые пока затрудняются.

Материал предоставлен проектом "+1".