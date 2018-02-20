Морские улитки адаптируются к закислению океана лучше других его обитателей

Маленькие улитки, которых называют морскими бабочками (Limacina helicina), сумели быстрее других морских существ адаптироваться к одному из последствий глобального потепления – закислению океана (снижение показателя pH, вызванное попаданием в океан углекислого газа). Недавнее исследование подтвердило, что морские бабочки научились компенсировать вред от этого процесса.

Мировой океан поглощает около 25% двуокиси углерода, попадающей в атмосферу Земли. Вступая в реакцию с морской водой, СО2 провоцирует снижение уровня pH. Закисление океана вредно для ряда организмов, поскольку новый состав воды способен растворять их раковины или даже скелеты, подобно тому, как коррозия разъедает металл. Покровы Limacina helicina состоят из арагонита – наименее стабильной формы карбоната кальция – и тонки до прозрачности.

В январе 2018 г. журнал Nature Communications опубликовал результаты исследований Британской службы изучения Антарктики (BAS), в котором сообщается, что, несмотря на предполагавшуюся уязвимость к закислению океана, морские бабочки в Гренландском море продемонстрировали навыки адаптации к изменениям окружающей среды. Оказалось, что они научились не только наращивать непроницаемую мембрану поверх собственных твердых покровов для защиты от агрессивного состава воды, но и восстанавливать повреждения своих раковин, выстилая их новым слоем карбоната кальция изнутри. Такое явление ученые BAS наблюдают впервые.

"Морские бабочки демонстрируют устойчивость к изменениям океанской среды, и это очень хорошая новость. В новых условиях они научились "чинить" свои раковины; так, обнаружилось, что одна улитка нарастила четырехкратный по толщине слой "ремонтного материала" по сравнению с обычной, чтобы предотвратить растворение открытой в результате травмы оболочки", – рассказала палеогеограф BAS Вики Пек.

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