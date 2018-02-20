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Дубай тестирует первые в мире автономные мобильные капсулы

Социальная ответственность
20 февраля, 19:24 UTC+3

Один самоходный модуль вмещает десять пассажиров

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Материал из 1 страницы
© David Rogers/Getty Images

Городское управление дорог и транспорта (RTA) Дубая совместно с разработчиком интеллектуальных автономных модулей Next Future Transportation провело первые испытания беспилотных мобильных капсул. В одном автономном модуле могут поместиться 10 пассажиров. О новом виде транспорта рассказал портал Inhabitat.

Мобильные капсулы предназначены для путешествий на короткие и средние расстояния на выделенных полосах. Автономные модули могут работать в течение трех часов от заряженного аккумулятора, на зарядку требуется шесть часов. Длина капсулы составляет 9 футов (2,74 м), ширина — семь футов (2,13 м), высота — девять футов. Первые испытания электрических модулей прошли на 6-м Всемирном правительственном саммите, который проходил в Дубае. По словам генерального директора RTA Маттара Аль-Тайера, испытанные прототипы были изготовлены в Италии.

Предполагается, что пассажир сможет вызвать мобильную капсулу через приложение для смартфона. Система, контролирующая движение модулей, сможет присоединить конкретную капсулу к другим, движущимся в нужном направлении. Два модуля можно состыковать за 15–20 секунд, разделить - за пять секунд.

Аль-Тайер считает, что разработка "отражает независимую транспортную стратегию Дубая, направленную на преобразование 25% маршрутов города в автономные перевозки к 2030 году".

Как рассказывает портал автожурнала ByCars.ru, по мнению разработчиков, именно автономный транспорт, основанный на модульных системах, станет главным городским средством передвижения.

Материал предоставлен проектом "+1".

 
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