Мальчики чаще сталкиваются с гендерными стереотипами

Юноши чаще девушек боятся оказаться объектами социальной стигматизации (ассоциирование какого-либо качества с конкретным человеком или группой людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана) за оспаривание гендерных ролей. К такому выводу пришла профессор социологии Иллинойсского университета в Чикаго, специалист по вопросам гендерного неравенства Барбара Рисман, проведя более сотни интервью с миллениалами (люди, родившиеся после 1981 г.). Результаты исследования вошли в ее новою книгу "Где миллениалы нас обойдут: новое поколение борется с гендерной структурой". О работе ученого сообщает Phys.org.

Профессор опросила молодых люди разной этнической, гендерной принадлежности и сексуальной ориентации, в том числе трансгендеров и квиров. Она установила, что многие миллениалы ощущают гендерные ограничения. Стереотипы диктуют им, как одеваться, разговаривать, сколько весить, какие мышцы качать. "От женщин требуют быть привлекательными, покладистыми, от мужчин - обходить стороной все, что считается женоподобным", - пишет специалист.

Однако, как отметила Барбара Рисман в своей колонке в газете Chicago Tribune, современные молодые женщины понимают, что пол является личным атрибутом, а не социально навязанной идентичностью, и чувствуют себя увереннее, чем поколения 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, особенно в юном возрасте. "Феминизм изменил мир настолько, что молодых женщин не ограничивают в детстве или подростковом возрасте. Конечно, исследования показывают, что гендерное сознание разовьется позже, когда женщина столкнется с "расплатой" за материнство и растущим разрывом между зарплатами мужчин и женщин. Но сейчас все говорят ей: "вперед, девочка!", - говорит эксперт.

"Гендерные стереотипы относительно женщин по-прежнему существуют, но, как правило, они появляются уже во взрослой жизни, когда девушка начинает совмещать трудовую и личную жизнь, - подтверждает американская писательница, историк и руководитель исследований в Совете по проблемам современной семьи Стефани Кунц. - Девочка может быть кем угодно: сорванцом, спортсменкой, отличницей". К мальчикам же, по словам обеих исследовательниц, по-прежнему "очень рано и очень жестко" предъявляются повышенные требования, и наказания за гендерные несоответствия суровы.

Как отмечает Барбара Рисман, мальчик-подросток постоянно испытывает давление в виде высказываний "будь мужчиной" или "он ведет себя как девчонка". "Я услышала множество историй о том, как молодого человека дразнили за желание брать уроки балета или за то, тот предпочитал футболу с мальчишками посиделки на кухне с сестрами", - отметила эксперт.

Активисты кампании по предупреждению насилия The Line (продвигает принципы здоровых и уважительных взаимоотношений среди людей 12-20 лет) обращают внимание на то, что необходимо рушить гендерные стереотипы. Специалисты советуют родителям одинаково хвалить детей за один тип поведение, например, за аккуратность или физическую активность; называть части тела анатомическими терминами; обращать внимание на стереотипы в медиа и обсуждать их с детьми; избегать фраз "это мужская работа" или "это не достойно леди"; покупать игрушки, не руководствуясь цветом или специфическими темами.

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