Искусственный интеллект превзошел профессиональных юристов

Недавнее исследование, проведенное создателями автоматизированной юридической платформы LawGeex (при помощи искусственного интеллекта анализирует договоры для предприятий) при сотрудничестве юристов из Стэнфордского университета, юридической школы Университета Дьюка и Университета Южной Калифорнии, показало, что знатоки права не могут конкурировать с искусственным интеллектом (ИИ). Результаты юридического соревнования машины и человека опубликованы на сайте компании-разработчика алгоритма.

Чтобы доказать эффективность своего IT-продукта, создатели программы пригласили для соревнования с компьютером 20 опытных американских юристов. В ходе состязания конкурентам предложили за 4 часа проанализировать 5 соглашений и определить, насколько они соответствуют всем правовым нормам. Точность работы юристов в среднем составила 85%, в то время как компьютер оценил контракты с точностью 94%. К тому же время работы машины оказалось куда более кратким - всего 26 секунд. Людям же для выполнения этой задачи потребовалось в среднем 92 минуты.

Как рассказал изданию Mashable один из участников эксперимента адвокат по интеллектуальной собственности Грант Гуловсен, задание было очень похоже на ту работу, которую многие юристы выполняют каждый день. При этом, по мнению экспертов, превосходство ИИ над живым юристом не свидетельствует о начале новой роботизированной эры в юриспруденции. Более того, подобные программы никогда не смогут полностью заменить человека.



"Отдать договор на проверку программе с ИИ, это все равно, что воспользоваться услугами помощника адвоката. Это освободит драгоценное время юриста и позволит ему сосредоточиться на консультировании клиентов и другой более ценной работе", - объяснила консультант исследования из юридической школы Университета Дьюка Эрика Буэлл.

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