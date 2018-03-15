Президент Шри-Ланки отменил блокировку соцсетей

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился, чтобы комиссия по регулированию телекоммуникаций сняла введенную ранее блокировку социальной сети Facebook. В течение последних двух дней правительство страны также сняло ограничение, наложенное на WhatsApp и Viber. Об этом сообщил портал Lanka Business Online.

Соцсети в стране были заблокированы для того, чтоб остановить эскалацию конфликта между местными буддистами и исламистами, который разгорелся после предполагаемого убийства группой мусульман представителя буддистской религии. В связи со столкновениями 6 марта власти Шри-Ланки на 10 дней ввели режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Предполагалось, что блокировка соцсетей и мессенджеров должна была помочь остановить конфликт между религиозными группами. В итоге район Канди, в котором происходили столкновения, оказался полностью отрезан от Интернета, что создало неудобства в том числе и мирному населению.

Как написал портал The Next Web, активисты призвали власти Шри-Ланки прекратить блокировку социальных сетей.

"В стране более 6 млн активных пользователей социальных сетей, в их числе 4,5 млн пользуется Facebook. На Шри-Ланке... женщины, этнические и сексуальные меньшинства - все исторически маргинализированные группы используют Интернет для свободного выражения своих мнений. Минусы блокировки серьезно перевешивает плюсы. Нет никаких доказательств, что отключение Интернета предотвращает акты насилия... Вместо этого, блокировка отрывает граждан от журналистов и других носителей информации, а также друг от друга. Это может иметь катастрофические последствия для общественной безопасности во время кризиса", – рассказала исследователь градостроительной политики, представитель организации, защищающей права женщин Ироми Перера.

С заявлением Переры согласен Саньяна Хаттотува, основатель посвященного гражданской журналистике Шри-Ланк сайта Groundviews.

"Журналисты не могут передавать свои истории "с полей", и это усложняет процесс информирования людей о том, что происходит. Блокировка подстегивает экстремистские группы использовать... инструменты для обхода блокировок. Это естественная реакция… Тех из нас, кто выступает за открытые сети, называют сторонниками террористов, теми, кто хочет разжигать ненависть дальше. Очевидно, что это не так. Между тем, экстремистские сообщения продолжают распространяться по каналам, которые политики стремятся блокировать", – сказал он.

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