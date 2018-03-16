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Тяжелобольные дети смогут виртуально посещать школу с помощью робота

Социальная ответственность
16 марта, 18:05 UTC+3

В Скандинавии сотни школьников получили возможность опробовать технологию удаленного обучения на практике

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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

Норвежская социальная инициатива No Isolation нашла новый способ общения для детей с тяжелыми диагнозами, которые вынуждены проходить длительный курс реабилитации и не могут посещать школу. Теперь вместо них на классных занятиях и встречах с друзьями может присутствовать созданный организацией робот AV1. Об электронном помощнике, который дает возможность заочно слышать все происходящее в классе, отвечать урок и общаться, рассказывает благотворительное подразделение информационного агентства Thomson Reuters Foundation.

По данным No Isolation, 70 тыс. британских детей вынуждены проводить большую часть школьного года дома или в больнице. Многие из них проходят курс химиотерапии, слишком слабы, чтобы посещать занятия, или по настоянию врачей вынуждены избегать излишних нагрузок. "Они заперты, забыты. А когда они поправляются, их просто выталкивают в мир, и все предполагают, что теперь они будут счастливы, и с ними все в порядке", - говорит основатель организации, 27-летняя Карен Долва.

Однако длительная изоляция мешает не только успешной учебе, но и делает больных детей несчастными, разлучая их с друзьями и лишая поддержки сверстников. Робот помогает решить проблему, позволяя ребенку оставаться на реабилитации и при этом участвовать в школьной жизни. Небольшое устройство, внешне напоминающее хай-тек версию садового гнома, через беспроводные сети ведет трансляцию происходящего в классе. Если ребенок хочет привлечь внимание учителя, он включает световой индикатор, расположенный на голове робота. А микрофон и динамик помогают учащемуся отвечать на вопросы.

Стоимость каждого такого устройства - чуть более $3 тыс. Школа может приобрести устройство или взять его в аренду, и зачастую в этом помогают благотворительные фонды или сбор средств. В Европе доступ к новой технологии уже получили 370 молодых людей в возрасте от 8 до 20 лет.

Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.

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