В США могут изменить закон "О чистом воздухе"

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выпустило меморандум, в котором предложило отменить стратегию "once-in always-in" (OIAI, примерно можно перевести с английского как "попадая один раз, остается навсегда" - прим. "+1"). Согласно поправкам в закон "О чистом воздухе", принятым в 1995 году, электростанции и промышленные предприятия классифицировались законом как "основные источники загрязнения". Так документ определял объекты, которые выбрасывают в атмосферу более 10 т вредных веществ в год. Даже если объекты сокращали количество выбросов, за ними сохранялось определение "основной источник загрязнения" и применялись строгие стандарты контроля за загрязнениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Закон "О чистом воздухе" должен позволить переводить объект из "основного источника загрязнения" в "местный", когда тот сумел снизить выбросы, считают в EPA. Такие источники подвергаются менее строгим стандартам контроля за загрязнением. Мера позволила бы увеличить поток инвестиций в проекты и технологии по сокращению загрязнения воздуха.

"Это уменьшит регулятивную нагрузку для отрасли и государства, продолжая обеспечивать строгий и эффективный контроль над опасными загрязнителями воздуха", - заявил помощник управляющего отделом по воздуху и радиации в EPA Билл Верум.

Экологи опасаются, что поправки не сократят выбросы предприятий, а, наоборот, увеличат. Руководитель программ в области чистоты воздуха в экологической организации Natural Resources Defense Council ("Совет по защите природных ресурсов") Джон Уолк назвал решение одним из самых рискованных, предложенных EPA при президенте США Дональде Трампе. Как считает специалист, мера ставит под угрозу здоровье населения.

"Шаг сильно ослабляет защиту воздуха от мышьяка, свинца, ртути и других токсичных веществ, которые провоцируют рак, повреждения головного мозга, бесплодие, психические проблемы и даже приводят к смерти", - предупредил Уолк.

Согласно порталу международной юридической информации Lexology, EPA ожидает публикации документа в Федеральном реестре (Federal Register - ежедневный официальный журнал правительства США, в котором публикуются принятые и предлагаемые государственными учреждениями правила и общественные сообщения).

"Мы ожидаем, что возникнут юридические проблемы как при публикации обновленных рекомендаций OIAI, так и любого последующего нормотворчества", - отметили в материале юристы в области экологического права Джон Лаззаретти и Лианн Мантионе. По данным специалистов, группа из 16 сенаторов-демократов 14 марта направили руководителю EPA Скотту Прюитту письмо, в котором призвали восстановить стратегию OIAI, по крайней мере до тех пор, пока EPA не проведет тщательный анализ.

Материал предоставлен проектом "+1".