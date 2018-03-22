Онлайн-школа раздельного сбора отходов стартует в России

Организаторы общероссийского экологического проекта "Экодвор" запускают серию вебинаров на тему грамотного обращения с отходами. В онлайн-школе "Разделяй с нами" запланировано шесть занятий, которые будут проходить каждый четверг с 19:30 до 21:00 по московскому времени. Первый вебинар состоится 22 марта. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саранска получат возможность посетить очные встречи школы в своих городах.

"В среднем, один россиянин производит полтонны мусора в год, – рассказывает координатор проекта "Экодвор" Анна Кудашева. – При этом не более 10% бытовых отходов идут на вторичную переработку, а остальные захораниваются на свалках, нанося огромный урон окружающей среде и здоровью людей".

Школа "Разделяй с нами" нацелена научить неравнодушных россиян, как можно изменить ситуацию, а также помочь им обзавестись полезными привычками, уменьшающими экологический след в быту. Спикерами выступят эксперты в области раздельного сбора отходов, члены ряда экологических организаций, среди которых – движение РазДельный Сбор, Центр экономии ресурсов, движение "ЭКА".

Слушатели узнают, как решают проблему отходов другие страны, возможно ли разумное потребление в масштабе целого государства. Помимо этого, на вебинарах планируют обсудить бережное отношение к ресурсам, грамотное обращение с отходами, трудности "мусорной" реформы в России, жизнь в стиле "ноль отходов", пропаганду раздельного сбора мусора широкой аудитории, а также навыки его внедрения в своем собственном дворе вкупе с обучением полезным навыкам соседей.

По данным независимой экологической организации "Гринпис России", ежегодно россияне выбрасывают 70 млн т бытового мусора. В стране насчитывается более 14 тыс. крупных мусорных свалок, их площадь – более 4 млн га. Ежегодно территория полигонов увеличивается на 0,4 млн га.

Материал предоставлен проектом "+1".