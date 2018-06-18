Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каждый автомобиль в Лондоне обходится службе здравоохранения страны более чем в €9000

Социальная ответственность
18 июня, 17:58 UTC+3

Британские ученые впервые подсчитали экономический ущерб, который наносит конкретное транспортное средство, загрязняющее атмосферу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© pixabay.com/3dman_eu

Ученые из Оксфордского и Батского университетов (Великобритания) подсчитали, что каждый автомобиль в Лондоне, работающий на ископаемом топливе, обходится Национальной службе здравоохранения страны (NHS) и обществу почти в 8 тыс. фунтов стерлингов (€9079,12). Для дизельных автомобилей этот показатель почти вдвое выше. Исследователи впервые оценили воздействие загрязнения воздуха на здоровье населения и дали экономическое обоснование очистки воздуха. О новом исследовании рассказывает газета The Independent.

Загрязняющие вещества, попадающие в атмосферу с выхлопными газами автомобилей, оказывают воздействие на здоровье человека, провоцируя ряд заболеваний, среди которых рак легких и болезни сердца. Согласно данным новой работы, ежегодные расходы на здравоохранение в Великобритании, вызванные загрязнением окружающей среды автомобильным транспортом, составляет около 6 млрд фунтов стерлингов (почти €6,9 млрд). В среднем расходы на здравоохранение, связанные с загрязнением воздуха легковым автомобилем, работающем на ископаемом топливе, за 14-летний срок службы составляет £1640 (€1861,22), а фургон за время своего 9-летнего пребывания на дорогах обходится Великобритании в £5107 (€5795,88).

Почти 90% расходов на здравоохранение, связанных с загрязнением окружающей среды транспортом, приходится на дизельные автомобили, которые производят гораздо больше двуокиси азота и твердых частиц. Ущерб здоровью от выбросов дизельных транспортных средств примерно в пять раз выше, чем у бензиновых транспортных средств, и в 20 раз превышает показатели электромобилей. Из-за отсутствия выхлопных газов последние гораздо более экологичны и менее опасны для здоровья человека, однако электрокары генерируют загрязняющие частицы в процессе изнашивания шин и торможения.

"Наше исследование впервые иллюстрирует затраты отдельно на каждый автомобиль и фургон для NHS и всего общества", - объяснил один из авторов доклада, Алистер Хант из Университета Бата.

Согласно данным исследования, загрязнение воздуха связано с около 40 тыс. преждевременных смертей каждый год в Великобритании, по сравнению с 98 тыс. предотвратимых смертей в год, которые связаны с курением.

"Автомобили и фургоны ежегодно несут ответственность за 10 тыс. ранних смертей, а дизельные автомобили, к сожалению, являются главной проблемой", - заметил Кристиан Бранд из Оксфордского университета и Британского энергетического исследовательского центра.

По мнению Криса Ларджа из Global Action Plan (организация пропагандирует ответственное потребление), переход миллиона автомобилистов с дизельных на электромобили позволит сэкономить более £360 млн (€408,56 млн), затрачиваемых на  здравоохранение, а если каждую четвертую поездку отказаться от автомобиля в пользу прогулки или езды на велосипеде, можно сэкономить £1,1 млрд (€1,25 млрд).

По информации Global Action Plan, Лондон возглавляет рейтинг худших городов Великобритании по затратам NHS на загрязнения транспортными средствами: здесь сумма составляет £605 млн (€686,61 млн), в то время как затраты на Бирмингем - около £150 млн (€170,23 млн).

Доклад был выпущен в преддверии Дня чистого воздуха, который отмечается 21 июня.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как правильно выбрать клубнику
Хан Соло. Интересные детали из жизни контрабандиста и его окружения
Новый состав правительства РФ
10 советов тем, кто поедет в Крым по мосту
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
6
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
7
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости