Каждый автомобиль в Лондоне обходится службе здравоохранения страны более чем в €9000

Ученые из Оксфордского и Батского университетов (Великобритания) подсчитали, что каждый автомобиль в Лондоне, работающий на ископаемом топливе, обходится Национальной службе здравоохранения страны (NHS) и обществу почти в 8 тыс. фунтов стерлингов (€9079,12). Для дизельных автомобилей этот показатель почти вдвое выше. Исследователи впервые оценили воздействие загрязнения воздуха на здоровье населения и дали экономическое обоснование очистки воздуха. О новом исследовании рассказывает газета The Independent.

Загрязняющие вещества, попадающие в атмосферу с выхлопными газами автомобилей, оказывают воздействие на здоровье человека, провоцируя ряд заболеваний, среди которых рак легких и болезни сердца. Согласно данным новой работы, ежегодные расходы на здравоохранение в Великобритании, вызванные загрязнением окружающей среды автомобильным транспортом, составляет около 6 млрд фунтов стерлингов (почти €6,9 млрд). В среднем расходы на здравоохранение, связанные с загрязнением воздуха легковым автомобилем, работающем на ископаемом топливе, за 14-летний срок службы составляет £1640 (€1861,22), а фургон за время своего 9-летнего пребывания на дорогах обходится Великобритании в £5107 (€5795,88).

Почти 90% расходов на здравоохранение, связанных с загрязнением окружающей среды транспортом, приходится на дизельные автомобили, которые производят гораздо больше двуокиси азота и твердых частиц. Ущерб здоровью от выбросов дизельных транспортных средств примерно в пять раз выше, чем у бензиновых транспортных средств, и в 20 раз превышает показатели электромобилей. Из-за отсутствия выхлопных газов последние гораздо более экологичны и менее опасны для здоровья человека, однако электрокары генерируют загрязняющие частицы в процессе изнашивания шин и торможения.

"Наше исследование впервые иллюстрирует затраты отдельно на каждый автомобиль и фургон для NHS и всего общества", - объяснил один из авторов доклада, Алистер Хант из Университета Бата.

Согласно данным исследования, загрязнение воздуха связано с около 40 тыс. преждевременных смертей каждый год в Великобритании, по сравнению с 98 тыс. предотвратимых смертей в год, которые связаны с курением.

"Автомобили и фургоны ежегодно несут ответственность за 10 тыс. ранних смертей, а дизельные автомобили, к сожалению, являются главной проблемой", - заметил Кристиан Бранд из Оксфордского университета и Британского энергетического исследовательского центра.

По мнению Криса Ларджа из Global Action Plan (организация пропагандирует ответственное потребление), переход миллиона автомобилистов с дизельных на электромобили позволит сэкономить более £360 млн (€408,56 млн), затрачиваемых на здравоохранение, а если каждую четвертую поездку отказаться от автомобиля в пользу прогулки или езды на велосипеде, можно сэкономить £1,1 млрд (€1,25 млрд).

По информации Global Action Plan, Лондон возглавляет рейтинг худших городов Великобритании по затратам NHS на загрязнения транспортными средствами: здесь сумма составляет £605 млн (€686,61 млн), в то время как затраты на Бирмингем - около £150 млн (€170,23 млн).

Доклад был выпущен в преддверии Дня чистого воздуха, который отмечается 21 июня.

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