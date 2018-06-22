Залогом развития инноваций в России станут кадры и компании-лидеры

Главная задача в сфере научно-технического прогресса и развития отрасли инноваций в России – перенос новаторских идей и разработок из научной области в область производства. Решить эту проблему могут системные преобразования в науке, экономике и образовании, более эффективная подготовка кадров и развитие компаний-лидеров. Такие выводы озвучили участники пленарной сессии четвертого регионального форума "Сообщество" "Инновации на службе обществу: опыт российских регионов". Мероприятие проходило в Томске 20 и 21 июня.

"В Томске внутренний потенциал в науке, образовании, технологическом развитии намного выше, чем он востребован на рынке. И это та беда, которая есть в Российской Федерации. Есть задача сократить дорогу от создания инновационных вещей и воплощения их в жизнь", – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Участники форума призвали создавать возможности для воспитания поколения изобретателей и новаторов. Для решения этой задачи в Томской области планируется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в которые будут интегрированы университеты, научные организации и предприятия реального сектора экономики.

"Кадры решают все. Чего бы мы не коснулись, какую область не взяли, везде нужны люди грамотные, работоспособные, которые могут не только сами придумать, но и вести за собой. И мы сейчас делаем переформатирование образовательных центров, чтобы Томск стал не просто кузницей инженеров с дипломами, а чтобы отсюда выходили люди, готовые работать для инновационного сообщества страны и мира", – добавил Сергей Жвачкин.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин среди серьезных барьеров на пути инновационного развития назвал негибкие кредитную политику, политику госзакупок и антимонопольное законодательство, которые не стимулируют развитие некрупных технологических компаний.

"Человек-инноватор с идеей, которая может быть даже выражена в патент, не может просто так получить кредит в банке. В США такой барьер преодолели, там кредит может получить человек без залогов и имущества. Это первый системный барьер, который надо преодолеть для рывка <...> Также идеология ФЗ-44 (федеральный закон о госзакупках - прим. "+1") как бы против инноваций. При нем невозможно говорить о долгосрочном планировании и качестве", – отметил Семин.

Он подчеркнул, что отличным способом развития новаторских разработок из идеи в реально действующие проекты может стать распространение практики защиты стартапов вместо дипломных работ. Такая практика известна, как сказал Илья Семин, в Томске, во Владивостоке и Санкт-Петербурге. С 2019 г. это может стать массовым явлением. То, что такой опыт уже частично осуществляется, подтвердил и Сергей Жвачкин, хотя отметил, что у этой практики "есть плюсы и минусы, и уходить в масштаб пока опасно". Обсуждение этой модели идет на уровне правительственных ведомств.

Директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Дан Медовников заявил, что способом преодоления застоя в области инноваций должно быть развитие так называемых великих компаний, компаний-лидеров.

"Стартапы должны уходить в какую-то экосистему, они не могут напрямую работать с госкомпаниями, им нужен посредник. И он появился в последние годы – это средние быстрорастущие компании. Интерес к ним во всем мире начался после кризиса 2008 г. В России тоже есть такие компании, они стали появляться в результате реформ в 1990-е гг. Они входят в рейтинг "ТехУспех", это самые быстрорастущие компании на всю Россию, сейчас их 62, три из них томские. После майского указа президента ("О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г." - прим. "+1") наконец впервые появилась тема, что нужно составить реестр высокотехнологичных частных компаний-лидеров. Нужно, чтобы мы сделаем ставку на них и сделали все, чтобы они росли. А это задача государства и общества. Такой инновационная политика и должна быть", – подчеркнул Медовников.

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