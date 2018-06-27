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Ученые приблизились к созданию инсулина в таблетках

Социальная ответственность
27 июня, 18:41 UTC+3

Специалистам удалось "защитить" белковый гормон от переваривания в желудке

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© Донат Сорокин/ТАСС

Исследователи из Гарвардского университета успешно испытали на крысах новый тип инсулиновой таблетки, сообщает AFP. Разработка может помочь миллионам людей избежать ежедневных инъекций.

До сих пор основной сложностью в создании такой таблетки было то, что желудочный сок растворяет инсулин. Поэтому требуется достаточно устойчивая оболочка, защищающая этот белковый гормон от разрушения. В новой разработке используется полимерное покрытие, которое растворяется только после попадания в щелочную среду тонкого кишечника. При этом высвобождается помещенная в таблетку жидкость, содержащая инсулин. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (Материалы Национальной академии наук США).

Но разработка нуждается в дальнейшем совершенствовании: до испытания на людях еще далеко, а тем более — до возможного запуска в промышленное производство. На это уйдут годы.

"После приема таблетки инсулин должен пройти крайне сложную полосу препятствий, прежде чем может быть эффективно поглощен кровотоком, — говорит ведущий автор исследования Самир Митраготри, профессор биоинженерии Гарвардского университета. — Наш подход похож на швейцарский армейский нож: у таблетки есть инструменты для преодоления каждого из препятствий". Новое лекарство "просто в изготовлении и может храниться до двух месяцев при комнатной температуре без снижения лечебных свойств", — говорится в исследовании.

Во всем мире диабетом 1 типа страдают около 40 млн людей, чей организм не может вырабатывать инсулин самостоятельно, — поэтому им требуются ежедневные инъекции. Марк Праусниц, заведующий кафедрой химической и биомолекулярной инженерии Технологического института Джорджии, сравнил разработку таблетированного инсулина с поисками Святого Грааля. Праусниц, не принимавший участия в новом исследовании, назвал его результаты выдающимися: по его словам, оральный прием инсулина в сочетании с ионной жидкостью ничем не уступает инъекции.

Материал предоставлен проектом "+1".

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