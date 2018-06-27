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Компактные города более привлекательны для инвесторов

Социальная ответственность
27 июня, 18:44 UTC+3

По оценкам ООН, к 2050 году в городах будут проживать порядка 7 млрд человек

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Правильно спланированные плотно застроенные города (градостроительная концепция - компактный город) более привлекательны для инвесторов и жителей, а также оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Такие данные содержатся в докладе Института городских земель (ULI) и Коалиции за преобразование городов Supporting Smart Urban Development: Successful investing in density. Об этом сообщается в пресс-релизе ULI.

В отчете говорится, что компактные города, построенные в соответствии с принципами устойчивого развития, в долгосрочной перспективе будут более процветающими. Авторы доклада считают, что их работа позволит компаниям в сфере недвижимости при оценке потенциального риска и отдачи от потенциальных инвестиций сосредоточиться не столько на характеристиках здания и его ближайших окрестностей, сколько на том, может ли оно оказывать воздействие на смягчение последствий изменения климата и способствовать устойчивому развитию. Исследование ULI - первая количественная оценка доходности инвестиций в недвижимость в зависимости от характеристик устойчивого развития. Исследование было проведено при поддержке крупнейших инвесторов в недвижимость, среди которых Bouwinvest Real Estate Investors, Capco, CBRE Global Investors и другие.

Доклад основан на качественном анализе 63 городов. Компактные города дают более высокую прибыль, имеют более высокую стоимость реального основного капитала и уровень инвестиций для коммерческой недвижимости. Эксперты идентифицировали шесть измеримых характеристик: кластерная структура (схемы землепользования в городах и регионах), экономическая и трудовая инфраструктуры (наличие инвестиций и рабочих мест), застройка (плотность застройки и предназначение зданий), экологическая инфраструктура, общественный транспорт и надлежащее управление городом.

"Исследование показывает важность учета постоянного роста спроса на городские территории совместно с устойчивым подходом, а также необходимость совместной работы частного и государственного секторов", - отметила директор по сделкам с частной недвижимостью крупнейшего пенсионного фонда Нидерландов PGGM Тинка Кляйне.

Старший аналитик одной из крупнейших в мире компаний по управлению собственностью, британской Grosvenor, Симон Чинн подчеркнул, что инвесторам необходимо изменить подход к измерению и оценке компактных городов. Он пояснил, что плотность застройки охватывает не только оценку количества людей, которые живут и работают на определенной территории. "Необходимо включать четыре дополнительные характеристики вроде транспортной инфраструктуры, тех или иных городских удобств, кластерных черт организации территории и планирование смешанной застройки районов. В совокупности эти факторы позволяют правильно оценивать так называемую плотность городских территорий", - добавил Симон Чинн.

Исследование в том числе демонстрирует влияние удобных для жизни низкоуглеродных городов на доходность инвестиций. Как говорится в работе, такой подход к развитию городского пространства позволяет не только решать ряд проблем в сфере занятости, экономического развития и изменения климата, но также повышать привлекательность городов для международного капитала для инвестиций в сектор недвижимости.

Согласно данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, к 2050 г. в городах будут проживать порядка 7 млрд человек. По состоянию на 2018 г. в городах живут порядка 55% населения планеты - 4,2 млрд человек. Самые урбанизированные регионы мира - Северная Америка (в городах проживает 82% населения), Латинская Америка и Карибский бассейн (81%), Европа (74%) и Океания (68%). В Азии в городах проживает порядка половины населения, в Африке эта доля составляет 43%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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