У зайцев-беляков на севере Канады обнаружен повышенный уровень мышьяка

© By H. Zell from Wikimedia Commons

© By H. Zell from Wikimedia Commons

Ученые из канадского Университета Саскачевана проанализировали воздействие триоксида мышьяка на американских зайцев-беляков в районе города Йеллоунайф на севере страны. Соавторы исследования, опубликованного в журнале Science of the Total Environment, рассказали о его результатах порталу The Сonversation. Гигантская шахта (Giant Mine) в этом районе закрылась 14 лет назад, однако побочные продукты золотодобывающей промышленности все еще отравляют окружающую среду.

История Йеллоунайфа с самого его основания в 1936 году неразрывно связана с этой отраслью. Но со временем запасы драгоценного металла стали снижаться, что и привело к закрытию предприятия, просуществовавшего с 1948 по 2004 годы. В процессе извлечения золота, который требовал обжига руды при крайне высоких температурах, возникали токсичные побочные продукты - в первую очередь триоксид мышьяка и кадмий. Это привело к загрязнению наземных и водных экосистем вокруг Йеллоунайфа, включая несколько озер.

Сегодня под землей на этой территории залегает около 237 тыс. тонн мышьячной пыли. Повышенные уровни мышьяка ранее фиксировали в почве, растениях, у местных рыб. Однако о влиянии данного типа загрязнения на млекопитающих было известно мало. Между тем, многие из них по-прежнему являются объектами охоты — поэтому полученные результаты важны и с точки зрения оценки рисков для здоровья человека.

Американские беляки (Lepus americanus), помимо растений, едят почву, что повышает уровень мышьяка и других металлических микроэлементов в организме. Это причиняет вред печени и другим органам. Кадмий может заменять в костях кальций, что приводит к их деформации и слабости.

У людей хроническое воздействие мышьяка провоцирует рак и нарушения пигментации кожи, вызывает онкологические заболевания легких и других внутренних органов.

Ученые измерили уровни токсичных веществ в организмах зайцев в радиусе двух километров от бывшей шахты и сравнили результаты с особями, живущими в 20 км. Содержание мышьяка в кишечнике беляков поблизости от Йеллоунайфа было в 20–50 раз больше. Уровни кадмия также были выше, но разница не была такой заметной. У всех зайцев были слабые кости и проявлялись признаки остеопороза.

Животные, обитающие в районах загрязнения металлами в других странах, также сталкиваются с проблемами здоровья: нарушениями репродуктивной функции, неврологическими повреждениями, остеопорозом, метаболическими заболеваниями. Но в Канаде ученые впервые обнаружили мелких диких млекопитающих, страдающих от хронического отравления мышьяком.

Высокие уровни загрязняющих веществ в организме ставят под угрозу выживание американских беляков в районе Йеллоунайфа и могут иметь тяжелые последствия для хищных млекопитающих, таких как волки и лисы.

Материал предоставлен проектом "+1".