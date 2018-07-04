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Нехватку воды в Кейптауне может восполнить антарктический ледник

Социальная ответственность
4 июля, 18:07 UTC+3

Проект на рассмотрении местного правительства

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Материал из 1 страницы
© pixabay.com/robynm

Компания Sloane Marine Ltd, которая организует морские спасательные операции (на счету компании cнятие с мели круизного судна "Коста Конкордия", перевернувшегося в 2012 г. у берегов Италии), предложила отбуксировать антарктический айсберг к берегам Южно-африканской республики, чтобы решить проблему дефицита питьевой воды в столице страны. Ранее в этом году властям Кейптауна пришлось ограничивать городское водоснабжение, и жители в течение нескольких недель получали воду дозировано. Доступ вновь предоставили после того, как люди стали экономить жидкость и прошли дожди. Но угроза засухи в Кейптауне остается сильной. Детали проекта сообщает AFP.

По замыслу автора идеи, основателя компании Sloane Marine Ltd Ника Слоана, необходимо найти столовый айсберг (отколовшийся от шельфового ледника большой плоский айсберг с вертикальными стенками) размером 250 м × 500 м × 1 км. Растаявший лед сможет давать до 150 млн л пресной воды в год. "Это не разрешит кризис в Кейптауне, - признался Слоан. - Но удовлетворит 20-30% ежегодных нужд".

Подходящий ледник определят с помощью дронов и рентгенографии (исследование внутренней структуры объектов с помощью рентгеновских лучей). Далее айсберг поместят на супертанкер (сверхкрупный океанский танкер) и транспортируют с помощью двух буксиров, используя океанские течения. Путь из Антарктиды до берегов ЮАР насчитывает 2 тыс. км и займет, по оценкам, до трех месяцев. Чтобы ледник не растаял, его завернут в теплоизоляционный материал.

Айсберг планируется доставить на 150 км севернее от города Сент-Хелина-Бей на юго-западе ЮАР, где температура воды холодного антарктического Бенгельского течения достигает нуля. Ледник поместят на место, предназначенное для стоянки старой подводной лодки. Талая вода будет ежедневно собираться по специальным каналам и с помощью фрезерного станка (предназначен для обработки плоских и сложных поверхностей), далее закачиваться в танкеры и перемещаться в Кейптаун.

"Проект - сумасшедший", - признался гляциолог (специалист по природным льдам) Олав Орхейм, который работает над схожим проектом в Саудовской Аравии. По словам ученого, впервые будет перемещаться ледник такого размера. Неизвестно, сможет ли он противостоять океанским течениям и не разрушится ли в пути. К тому же нет гарантии, что в к тому моменту, как айсберг доставят к берегам ЮАР, он сохранит необходимые размеры, чтобы давать обещанные объемы воды. Другой нерешенный вопрос - как вода будет поступать в центральную систему распределения. Однако, несмотря на перечисленные проблемы, проект выглядит реалистичным, уверен Орхейм, и может принести большую пользу.

Власти Кейптауна пока рассматривают проект. "На данной стадии мы понимаем, что забор подземных вод или опреснение - более дешевые варианты или, по крайней мере, стоят столько же", - заметил заместитель мэра Кейптауна Иан Нейлсон. По подсчетам Слоана, буксировка айсберга обойдется в $100 млн. Еще $50-60 млн необходимы, чтобы в течение года собирать талую воду. В случае одобрения правительством ледник доставят в ЮАР к концу апреля 2019 г.

 Материал предоставлен проектом "+1".

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