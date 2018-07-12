Катастрофа на платформе "Deepwater Horizon" продолжает воздействовать на экосистемы

Разлив нефти 2010 году в Мексиканском заливе привел к сокращению морского биоразнообразия в регионе, оказав негативное воздействие на всех уровнях экосистем и пищевой цепи, вплоть до микробных сообществ. Об этом говорится в новом исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Scientific Reports. О наблюдениях ученых сообщает газета The Guardian.

В апреле 2010 года взрыв на плавучей буровой установке "Deepwater Horizon" компании British Petroleum унес жизни 11 рабочих. После неудачных попыток тушения пожара платформа затонула, и в Мексиканский залив вылилось около 4 млн баррелей нефти (636 млн л). Фонтанирование останавливали 86 дней. В операции на пике ее активности участвовало 6500 судов, 125 самолетов и 48 тыс. человек. Но собрать удалось лишь 16% разлившейся нефти, а сжечь на воде — 4,5-6,3%.

В 2014 году исследователи взяли множественные образцы осадочных отложений с затонувших судов на расстоянии до 150 км от места разлива, чтобы изучить, как изменились обитающие на них микробные сообщества. На двух близко расположенных к месту аварии объектах, немецкой субмарине и деревянном парусном судне XIX века, специалисты обнаружили заметный нефтяной осадок.

"На участках, наиболее близких к месту разлива, биоразнообразие подавлено, — говорит ведущий автор исследования Лейла Хамдан, эколог-микробиолог из Университета Южного Миссисипи. — Там представлено меньше типов микробов". По словам специалиста, в этой холодной, темной среде нефтяное загрязнение сохраняется намного дольше, чем, скажем, на пляже во Флориде. Как говорит Хамдан, преждевременно предполагать, что все последствия разлива устранены.

Катастрофа в Мексиканском заливе загрязнила 2092 км береговой полосы, привела к гибели множества морских животных и значительным финансовым потерям туристической отрасли и рыболовства. Но Хамдан считает, что негативное воздействие на микроорганизмы может иметь еще более разрушительные последствия, поскольку они регулируют содержание углерода в атмосфере и перерабатывают питательные вещества.

Защитники природы опасаются, что в скором времени экологическая ситуация ухудшится из-за действий президента Дональда Трампа, который начал отменять меры по защите океанических экосистем, введенные Бараком Обамой после катастрофы. В июне президент издал распоряжение, которое фактически отозвало директиву его предшественника, учредившую Национальный совет по вопросам океанов, в ведении которого также находится защита Великих озер. Правительство страны планирует наращивать шельфовую добычу углеводородов. Это увеличивает вероятность того, что бедствие повторится. В январе администрация Трампа представила пятилетний план, который позволит активизировать бурение в Тихом, Атлантическом и Северном Ледовитом океанах и осваивать более 90% внешнего континентального шельфа страны.

Указ Трампа возлагает больше ответственности за соблюдение экологических норм при бурении на отдельные штаты. Меры по охране окружающей среды интерпретируются как возможный барьер для развития отраслей, которые "повышают энергетическую безопасность США". Президент заявил, что его задача — свернуть чрезмерную бюрократию, созданную предыдущей администрацией во всем, что касается добычи энергоресурсов. Кристи Голдфас, бывшая советница Обамы по вопросам окружающей среды, считает, что Трамп ведет полномасштабную войну с океанами Америки.

"В отсутствие президента, который готов повести за собой, сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы губернаторы прибрежных штатов, лидеры племен, региональные законодательные органы и местные общины взяли на себя лидерство и совместно работали над тем, чтобы защитить и восстановить здоровье океанов Америки", — подытожила Голдфас.

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