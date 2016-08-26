Грызлов: вопрос о выработке шагов по деэскалации конфликта в Донбассе является ключевым

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МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Разработка конкретных мер по деэскалации конфликта в Донбассе является ключевой задачей. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
"Вопрос выработки шагов по деэскалации конфликта является ключевым вопросом нашей повестки дня, - сказал он, комментируя ход сегодняшних переговоров в Минске. - Вооруженное противостояние никому не нужно".
"Как показывают социологические опросы, прекращения этого конфликта желает практически все украинское общество, - продолжал Грызлов. - Люди устали от боевых действий, от военной риторики, от бряцанья оружием. Украинцы хотят перемен, хотят реальных подвижек. Единственный способ достичь этого - полная реализация минских соглашений. Более того: в настоящий момент им просто нет альтернативы".
По мнению полпреда РФ, решение таких задач, как закрепление постоянного особого статуса Донбасса, конституционная реформа, проведение амнистии и выборов, полностью соответствуют интересам и самой Украины, и всей Европы.
"Поэтому мы настроены на продолжение работы: как по политическим вопросам, так и по социально-экономической повестке и гуманитарным проблемам, - сказал он. - При этом, официальный Киев, вся правящая на Украине коалиция политических сил, должны взять на себя обязательства четкого отражения всех договоренностей, достигнутых в Минске, в принимаемых Верховной радой законах".
Грызлов выразил также убежденность в том, что сегодня одним из основных решений в сфере обеспечения безопасности является "разведение вооруженных отрядов конфликтующих сторон в конкретных точках". "Это снизит возможности для провокаций и, следовательно, поможет соблюдению режима прекращения огня, - считает полпред РФ. - Но я обращаю внимание: мой подход состоит в том, чтобы вопросы безопасности решались параллельно с вопросами политического урегулирования".
"Любые попытки принять документы по конституционной реформе или выборам в Донбассе в одностороннем порядке без согласования с другой стороной, как минимум не конструктивны и не способствуют установлению мира", - подчеркнул Грызлов.
Он также отметил, что совсем немного времени остается до 1 сентября". "Мы призываем стороны конфликта к полному бессрочному прекращению огня к началу учебного года", - заявил полпред РФ в контактной группе.