Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны

Политика
26 августа, 18:41 UTC+3
В дипведомстве призывали США устранять собственные недоработки в сфере контроля над вооружениями, а не поднимать шум вокруг действий России
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МИД РФ назвал неуместными и голословными звучащие из Вашингтона претензии относительно проводимой Министерством обороны внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России.

"Обратили внимание на высказывания представителя пресс- службы военного ведомства США Мишель Балданза, сделанные в связи с проводимой у нас внезапной проверкой боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. В них, что уже стало в Вашингтоне традицией, намешано много необоснованных и голословных претензий", - подчеркнули в дипведомстве.

Россия, заявили в МИД, "неукоснительно соблюдает все свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями, включая Венский документ". "Наши зарубежные партнеры были в полном объеме проинформированы о ведущейся проверке по линии Минобороны России и получили все необходимые пояснения", - отметили в министерстве.

"Нам также продолжают приписывать фантастические, несуществующие намерения применительно к Украине, при том что попытки США создать проблему из внезапных проверок боеготовности российских ВС делаются на фоне вызывающего все большую тревогу поведения Киева, - обратили внимание в дипведомстве. - Полагаем, что вместо этого США следовало бы сосредоточиться на работе со своими клиентами над выполнением Минских договоренностей".

Как отметили в МИД РФ, претензии к российской стороне "выглядят совершенно неуместными на фоне далеко не безупречного послужного списка самих США в том, что касается контроля над вооружениями". "Мы неоднократно обращали внимание американской стороны на многочисленные "вольности" в выполнении ею своих договорных обязательств (в частности, в комментарии от 15 апреля по докладу Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения)", - констатировали в министерстве. "Все наши озабоченности остаются в силе. Рассчитываем на то, что США займутся устранением собственных недоработок в данной сфере вместо того, чтобы поднимать шум вокруг действий России, которая - еще раз подчеркиваем - все свои договорные и иные обязательства соблюдает неукоснительно", - заявили в министерстве.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.

 
 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
3
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
4
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
5
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
6
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
7
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
Темы дня
Реклама