МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МИД РФ назвал неуместными и голословными звучащие из Вашингтона претензии относительно проводимой Министерством обороны внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России.

"Обратили внимание на высказывания представителя пресс- службы военного ведомства США Мишель Балданза, сделанные в связи с проводимой у нас внезапной проверкой боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. В них, что уже стало в Вашингтоне традицией, намешано много необоснованных и голословных претензий", - подчеркнули в дипведомстве.

Россия, заявили в МИД, "неукоснительно соблюдает все свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями, включая Венский документ". "Наши зарубежные партнеры были в полном объеме проинформированы о ведущейся проверке по линии Минобороны России и получили все необходимые пояснения", - отметили в министерстве.

"Нам также продолжают приписывать фантастические, несуществующие намерения применительно к Украине, при том что попытки США создать проблему из внезапных проверок боеготовности российских ВС делаются на фоне вызывающего все большую тревогу поведения Киева, - обратили внимание в дипведомстве. - Полагаем, что вместо этого США следовало бы сосредоточиться на работе со своими клиентами над выполнением Минских договоренностей".

Как отметили в МИД РФ, претензии к российской стороне "выглядят совершенно неуместными на фоне далеко не безупречного послужного списка самих США в том, что касается контроля над вооружениями". "Мы неоднократно обращали внимание американской стороны на многочисленные "вольности" в выполнении ею своих договорных обязательств (в частности, в комментарии от 15 апреля по докладу Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения)", - констатировали в министерстве. "Все наши озабоченности остаются в силе. Рассчитываем на то, что США займутся устранением собственных недоработок в данной сфере вместо того, чтобы поднимать шум вокруг действий России, которая - еще раз подчеркиваем - все свои договорные и иные обязательства соблюдает неукоснительно", - заявили в министерстве.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.