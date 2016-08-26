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Адвокат россиянина Селезнева считает, что в его деле "замешана политика"

Политика
26 августа, 18:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
"Если бы Роман был жителем Канады, то всего этого дела не было бы вообще", - заявил Джон Генри Браун
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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Политика "замешена" в деле гражданина РФ Романа Селезнева, захваченного летом 2014 года в международном аэропорту Мальдивской республики сотрудниками правоохранительных органов США и обвиненного в кибервзломах. Такое мнение выразил в интервью газете The Wall Street Journal адвокат подсудимого Джон Генри Браун.

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© Алексей Сковоронский/ТАСС
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В минувший четверг жюри присяжных в Сиэтле (штат Вашингтон) признало Селезнева виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктов обвинения в кибермошенничестве. Сам 31-летний подсудимый себя виновным не признал и от дачи показаний на процессе отказался.

"Если бы Роман был жителем Канады, то всего этого дела не было бы вообще, - привела газета мнение адвоката. - В этом деле совершенно очевидно замешана политика".

В отношении Селезнева были выдвинуты обвинения по 40 пунктам, его обвиняют во взломах баз данных около 200 американских компаний. Со стороны обвинения на процессе было 20 свидетелей, со стороны защиты выступил бывший сотрудник полиции Эрик Бланк, эксперт по компьютерной технике, который предположил, что в три тысячи файлов на компьютере подсудимого могли быть внесены какие-то изменения.

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл. Как сообщил адвокат, обстоятельства его задержания и незаконная экстрадиция "будут ключевыми факторами при подаче апелляции".

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