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Рогозин скептически отнесся к запуску на Украине производства Ан-178

Политика
27 августа, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Ранее в СМИ появились сообщения, что украинское госпредприятие "Антонов" разворачивает серийное производство транспортного самолета
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает преждевременным утверждать, что запущенное на Украине производство самолетов Ан-178 станет серийным. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Десять самолетов - это не серийное производство. Для того, чтобы окупить расходы на разработку самолета, надо производить его сотнями", - прокомментировал он новость о перезапуске предприятия "Антонов".

Ранее в СМИ появились сообщения, что украинское госпредприятие "Антонов" разворачивает серийное производство транспортного самолета Ан-178. По словам главы предприятия Александра Коцюбы, есть твердый заказ на десять самолетов для авиакомпании из Азербайджана.

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Семейство "Ан": от "кукурузника" до самого большого самолета в мире

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