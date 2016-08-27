Рогозин скептически отнесся к запуску на Украине производства Ан-178

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает преждевременным утверждать, что запущенное на Украине производство самолетов Ан-178 станет серийным. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Десять самолетов - это не серийное производство. Для того, чтобы окупить расходы на разработку самолета, надо производить его сотнями", - прокомментировал он новость о перезапуске предприятия "Антонов".

Ранее в СМИ появились сообщения, что украинское госпредприятие "Антонов" разворачивает серийное производство транспортного самолета Ан-178. По словам главы предприятия Александра Коцюбы, есть твердый заказ на десять самолетов для авиакомпании из Азербайджана.