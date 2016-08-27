Пушков: Запад не сможет удержать изоляцию Крыма

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков не видит для Запада перспектив сохранить изоляцию Крыма.

"Вслед за французами в Крым собираются итальянские парламентарии. Запад не сможет удерживать изоляцию Крыма: живущие там люди - часть Европы", - написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Вслед за французами в Крым собираются итальянские парламентарии. Запад не сможет удерживать изоляцию Крыма: живущие там люди - часть Европы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 августа 2016 г.

В конце июля в Крыму побывали 11 французских парламентариев во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани.

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