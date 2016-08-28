Пушков: переброска атомного оружия США из Турции в Румынию увеличит ее уязвимость

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Возможная переброска атомного оружия США из Турции в Румынию, о которой ранее в этом месяце сообщили СМИ, увеличит ее уязвимость. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, отвечая на вопрос одного из участников форума "В единстве с Россией", организованного по инициативе фонда "Русский мир".

"Что касается возможности переброски ядерного оружия США из Турции в Румынию, то, действительно, эта тема обсуждается", - сказал политик. Он напомнил, что этот вопрос обсуждается во многих странах Восточной Европы, и привел в качестве примера Польшу.

"Позиция России здесь достаточно простая. Мы всегда говорим о том, что страны, которые примут на своей территории американское ядерное оружие, страны, находящиеся в непосредственной близости от российской границы, они тем самым увеличивают степень своей уязвимости", - подчеркнул глава комитета Госдумы. "Естественно, что Россия будет это принимать во внимание, так же как мы принимаем во внимание размещение баз ПРО в той же Румынии, подготовку к размещению такой же базы в Польше", - добавил он.

"Это, естественно, будет частью нашего стратегического планирования, поэтому те правительства, которые принимают такие решения, несут ответственность за последствия, в том числе для своей собственной безопасности", - заключил Пушков.

18 августа европейское интернет-издание Euractiv сообщило, что Соединенные Штаты начали вывозить в Румынию базировавшееся в Турции ядерное оружие на фоне недавнего ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. МИД Румынии эту информацию категорически опроверг.