Пушков: переброска атомного оружия США из Турции в Румынию увеличит ее уязвимость

Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в ТурциюЭкономика и бизнес 28 августа, 14:54
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменамСпорт 28 августа, 14:30
Опрос: Саркози вырвался в лидеры предстоящих праймериз "Республиканцев"Международная панорама 28 августа, 13:58
Минздрав Сингапура сообщил о 41 случае заражения вирусом Зика на территории страныОбщество 28 августа, 13:45
В Одесской области на магистральном газопроводе обнаружена трещинаПроисшествия 28 августа, 13:35
МВД Украины: судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти у ЩетининаПроисшествия 28 августа, 13:25
Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГМеждународная панорама 28 августа, 13:20
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведемПроисшествия 28 августа, 13:12
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской областиПроисшествия 28 августа, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Возможная переброска атомного оружия США из Турции в Румынию, о которой ранее в этом месяце сообщили СМИ, увеличит ее уязвимость. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, отвечая на вопрос одного из участников форума "В единстве с Россией", организованного по инициативе фонда "Русский мир".
"Что касается возможности переброски ядерного оружия США из Турции в Румынию, то, действительно, эта тема обсуждается", - сказал политик. Он напомнил, что этот вопрос обсуждается во многих странах Восточной Европы, и привел в качестве примера Польшу.
"Позиция России здесь достаточно простая. Мы всегда говорим о том, что страны, которые примут на своей территории американское ядерное оружие, страны, находящиеся в непосредственной близости от российской границы, они тем самым увеличивают степень своей уязвимости", - подчеркнул глава комитета Госдумы. "Естественно, что Россия будет это принимать во внимание, так же как мы принимаем во внимание размещение баз ПРО в той же Румынии, подготовку к размещению такой же базы в Польше", - добавил он.
"Это, естественно, будет частью нашего стратегического планирования, поэтому те правительства, которые принимают такие решения, несут ответственность за последствия, в том числе для своей собственной безопасности", - заключил Пушков.
18 августа европейское интернет-издание Euractiv сообщило, что Соединенные Штаты начали вывозить в Румынию базировавшееся в Турции ядерное оружие на фоне недавнего ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. МИД Румынии эту информацию категорически опроверг.